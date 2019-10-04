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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4188418941904191>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:50

  antey1969 написав:Я бы всю эту ЗЕботву на публику не воспринимал всерьез.
Осенью уже обещали посадки, и где же они?

А как дышал, как дышал. Как топил за ЗЕ!
Тебя предупреждали ведь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:52

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:где всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Этот freeze сломался, несите следующего.
А ведь предупреждали, что за шобла идёт в ВР от СН.
Но ведь вера же, что всё будет хорошо. Главное, чтобы не барыга


Вам известна задача теории вероятностей про 6-зарядный револьвер и 2 пули? Перекрутка барабана после первого холостого все равно снижает риски.

Поэтому "главное, чтобы не барыга" - правильная стратегия, даже если следующий оказывается таким же барыгой...

Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:53

  pesikot написав:
  zРадио написав:Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!

В прошлый раз была легенда о топ-топ-менеджере. А единственный продукт, который ты производишь - это пропаганда


И что не так? В той части комментария, которую ты предпочел вырезать из цитаты, и было - я не рядовой сотрудник корпорации. Так кто из нас пропагандист? :mrgreen: Естественно, что даже ТОП, если он наемный, не может тягаться по деньгам, влиянию и контрибуции в общественные блага с собственниками среднего и крупного бизнеса.


  pesikot написав:Промосковский ты пропагандист. Ты торчишь на этом форуме круглосуточно.
Будь ты реальным топ-менеджером, у тебя бы просто не было бы столько времени на форум


Я торчу здесь не больше тебя. И это не напрягает. У меня 70% рабочего времени - это встречи, в том числе скучные. А со смартфоном и ноутбуком я вообще не расстаюсь - ни в командировках, ни на выходных, ни по вечерам будних дней.

Да, и попробуй сказать какому-то Черняку, что у него времени нет. Я только здесь пишу, а он активно ведет целый влог и страницу ФБ!

Так что это твое замечание - тоже часть порохоботской пропаганды (заменять аргументы на клише, не отвечая на суть вопросов оппонента)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:53

  lapay написав:
  Тракторист написав:"народний імпічмент" или всё же антиконституционный переворот?...

Якщо, по соціології, більшість підтримує "імпічмент", то він, само собою, народний. :)

большинство хочет жить в стране где действуют правила и законы, а агресивное меньшинство нет, так что для начала стоит научиться действовать в рамках закона, а не разводить демогогию про майданы и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:54

Re: Політичні дискусії

Пристайко заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО
«Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую», – сказал он.l

WTF ???? Поезда на оккупированные территории ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:00

  zРадио написав:Да, и попробуй сказать какому-то Черняку, что у него времени нет. Я только здесь пишу, а он активно ведет целый влог и страницу ФБ!

Так что это твое замечание - тоже часть порохоботской пропаганды (заменять аргументы на клише, не отвечая на суть вопросов оппонента)

Да, да. Про Черняка - это тоже не замена аргументов на клише :)
Только ты далеко не Черняк, ты тот, по легенде, кто работает на владельцев бизнеса.
Так что, опять мимо :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

Что там у нас ЗЕ! говорил, что на него никто давить не может.
Ну и говорил, что прокурор его человек на 100%

Вуаля Рябошапка: ГПУ проводит аудит дела компании связанной с сыном Байдена
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что Генеральная прокуратура проводит аудит дела компании Burisma Holdings Limited.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:08

  Тракторист написав:большинство хочет жить в стране где действуют правила и законы, а агресивное меньшинство нет, так что для начала стоит научиться действовать в рамках закона, а не разводить демогогию про майданы и т.д.

Ты платишь все налоги ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:09

  pesikot написав:Да, да. Про Черняка - это тоже не замена аргументов на клише :)
Только ты далеко не Черняк, ты тот, по легенде, кто работает на владельцев бизнеса.
Так что, опять мимо :)


Тролльчик, ты снова спрятал за формой содержание! Я не сравнивал себя с Черняком. Я говорил, что даже собственник крупного бизнеса и одновременно его операционный руководитель может найти время на публичную активность.

Кто тебе доктор, что ты думаешь медленно, читаешь медленно, печатаешь медленно и не владеешь инструментами тайм-менеджмента? Все претензии к зеркалу!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:12

  pesikot написав:Пристайко заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО
«Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую», – сказал он.l

WTF ???? Поезда на оккупированные территории ?

Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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