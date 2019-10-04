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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4188418941904191
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:16

  pesikot написав:Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце


О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тут револьвер нужен, гений :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:26

  zРадио написав:В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.

Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...

Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

Іноді й варяги створювали держави. :P Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.

Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".

"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.

Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.

"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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