О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? Тут револьвер нужен, гений
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:16
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:26
Іноді й варяги створювали держави. Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.
Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".
"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.
Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.
"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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