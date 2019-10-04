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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4188418941904191 Додано: Суб 05 жов, 2019 18:16 pesikot написав: Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце



О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? Тут револьвер нужен, гений О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом?Тут револьвер нужен, гений zРадио

Повідомлень: 3734 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 18:26 zРадио написав: В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.



Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...



Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

Іноді й варяги створювали держави. Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.



Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.



Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".



"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.



Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.



"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет. Іноді й варяги створювали держави.Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф"."Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання."І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26805 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4188418941904191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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