О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? Тут револьвер нужен, гений
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:16
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:26
Іноді й варяги створювали держави. Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.
Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".
"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.
Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.
"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:32
Ну правильно Песикот вам написал. Вы то думали, что револьвер выбираете, а вам ТТ, заряженный Коломойским подсунули (ну как подсунули - вы сами его с полки взяли, говоря, что нет - это - револьвер! И если покуртить у него барабан, то не факт, что Коломойским себе в голову выстрелишь).
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:35
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2019-10-05
1)
Чарівне місто Львів
2)
Файне місто Тернопіль
3)
Славне місто Станіслав
4)
Чудове місто Хмельницьк
Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет
5)
Містичне місто Суми
6)
Хімічне місто Черкаси
7)
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 05 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:38
Ну ты же играешь с ТТ в рулетку.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:39
Рознарядку у військомати!
Всіх, хто проголосував, на передок! В окопи! Все заради фронту! Все для Перемоги!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:44
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:48
Думаю, що той хто замислить недобре, той знайде шляхи його зреалізувати іншими способами. І це його не зупинить. А для пересічних, незручності. Крім того, гроші за квитки, все піде до Укрзалізниці. І податки в бюджет. Профіт!
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:59
Re: Політичні дискусії
Она думала, что использование таких слов делает её из виновницы в жертву. Ан нет.
Это она оттолкнула. Это она вела себя агрессивно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:59
Притча во языцех - не коррупция ли стала причиной лояльности сего благочестивого мужа к ПЦУ в момент оформления томоса? А иначе с чего ему передумывать и менять позицию после его получения?..
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