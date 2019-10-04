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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41894190419141924193>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:16

  pesikot написав:Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце


О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тут револьвер нужен, гений :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:26

  zРадио написав:В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.

Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...

Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

Іноді й варяги створювали держави. :P Питання про походження Русі теж не однозначне. Норманська теорія. Але питання не в тому. Акценти треба правильно розставляти. В чому прогресивність рабовласницького устрою? В тому, що він вивільнив час для одних людей, щоб вони займалися наукою, культурою, мистецтвом, правом, в той час як інші(раби) працювали. Не можна порівнювати не порівнюване. Кому більше дадено, з того й запит більший. Не можна підходити з одними і тими самими критеріями і вимогами до різних людей.

Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".

"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.

Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.

"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:32

  zРадио написав:
  pesikot написав:Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце


О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тут револьвер нужен, гений :D

Ну правильно Песикот вам написал. Вы то думали, что револьвер выбираете, а вам ТТ, заряженный Коломойским подсунули (ну как подсунули - вы сами его с полки взяли, говоря, что нет - это - револьвер! И если покуртить у него барабан, то не факт, что Коломойским себе в голову выстрелишь).
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:35

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

1) Депутати обласної ради проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту
Чарівне місто Львів

2) Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра»
Файне місто Тернопіль

3) Обласна рада виступила проти реалізації “формули Штайнмайєра”
Славне місто Станіслав

4) Хмельницька обласна рада висловила свою позицію щодо «формули Штайнмаєра»
Чудове місто Хмельницьк

Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет

5) Депутати міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера»
Містичне місто Суми

6) Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо “Формули Штайнмаєра” (ДОКУМЕНТ)
Хімічне місто Черкаси

7) Міська рада Кропивницького застерігає керівництво держави від імплементації так званої «формули Штайнмаєра»
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 05 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:38

  zРадио написав:
  pesikot написав:Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце


О хоспади - ты и с метафорами умудришься в лужу сесть! Как можно играть в рулетку пистолетом? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тут револьвер нужен, гений :D

Ну ты же играешь с ТТ в рулетку.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:39

Рознарядку у військомати!

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

1) Депутати обласної ради проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту
Чарівне місто Львів

2) Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра»
Файне місто Тернопіль

3) Обласна рада виступила проти реалізації “формули Штайнмайєра”
Славне місто Станіслав

4) Хмельницька обласна рада висловила свою позицію щодо «формули Штайнмаєра»
Чудове місто Хмельницьк

Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет

5) Депутати міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера»
Містеричне місто Суми

6) Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо “Формули Штайнмаєра” (ДОКУМЕНТ)
Хімічне місто Черкаси

7) Міська рада Кропивницького застерігає керівництво держави від імплементації так званої «формули Штайнмаєра»

Всіх, хто проголосував, на передок! В окопи! Все заради фронту! Все для Перемоги! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:44

  Козак-характерник написав:Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей. :P

потягом можна перевезти набагато більше незаконних речей або людей ніж пішки/автотранспортом. так що спірне рішення відкрити залізничне сполучення.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:48

  mephala написав:
  Козак-характерник написав:Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей. :P

потягом можна перевезти набагато більше незаконних речей або людей ніж пішки/автотранспортом. так що спірне рішення відкрити залізничне сполучення.

Думаю, що той хто замислить недобре, той знайде шляхи його зреалізувати іншими способами. І це його не зупинить. А для пересічних, незручності. Крім того, гроші за квитки, все піде до Укрзалізниці. І податки в бюджет. Профіт! :P

П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

Мендель пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент" после инцидента с толканием журналиста
Она думала, что использование таких слов делает её из виновницы в жертву. Ан нет.
Это она оттолкнула. Это она вела себя агрессивно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:59

  Козак-характерник написав:Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".

"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.

Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.

"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.


Притча во языцех - не коррупция ли стала причиной лояльности сего благочестивого мужа к ПЦУ в момент оформления томоса? А иначе с чего ему передумывать и менять позицию после его получения?..
zРадио
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