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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:01
Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба!
І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:02
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".
"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.
Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.
"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.
Притча во языцех - не коррупция ли стала причиной лояльности сего благочестивого мужа к ПЦУ в момент оформления томоса? А иначе с чего ему передумывать и менять позицию после его получения?..
Ну то таке вже...
Казати правильні слова і слідувати їм, суть різні речі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:03
Козак-характерник написав: mephala написав: Козак-характерник написав:
Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей.
потягом можна перевезти набагато більше незаконних речей або людей ніж пішки/автотранспортом. так що спірне рішення відкрити залізничне сполучення.
Думаю, що той хто замислить недобре, той знайде шляхи його зреалізувати іншими способами. І це його не зупинить. А для пересічних, незручності. Крім того, гроші за квитки, все піде до Укрзалізниці. І податки в бюджет. Профіт!
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба!
І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а введення в дію залізничного сполучення полегшує скоєння недоброго. а то використовуючи вашу логіку так і армію потрібно розпустити - якщо хтось замислив напасти то все одно нападе. хоча може вашу логіку попередні можновладці і використовували коли знищували збройні сили.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:04
pesikot написав: Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба!
І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.
Це моя справа. Я порад не просив.
Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:05
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:05
Козак-характерник написав: pesikot написав: Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба!
І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.
Це моя справа. Я порад не просив.
Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити...
Тогда засунь свои советы сам знаешь куда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:09
mephala написав:
вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а
Але не на шкоду більшості добропорядних громадян. Дії повинні бути адекватними небезпеці. Агентури кремлівської повно і на вільній Україні. Тому мішок з бомбами тягнути із не підконтрольних території, навряд чи хто буде, тільки йолоп.
Іуд, Христопродавців й у Києві повно.
pesikot написав:
Тогда засунь свои советы сам знаешь куда
Не знаю.
Але думаю нічого поганого Ви мені не порадите. Це моє оціночне судження. Маю право висловити свою думку.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 05 жов, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:13
Козак-характерник написав: mephala написав:
вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а
Але не на шкоду більшості добропорядних громадян. Дії повинні адекватними небезпеці. Агентури кремлівської повно і на вільній Україні. Тому мішок з бомбами тягнути із не підконтрольних території, навряд чи хто буде, тільки йолоп.
Іуд, Христопродавців й у Києві повно.
pesikot написав:
Тогда засунь свои советы сам знаешь куда
Не знаю.
Це моє оціночне судження. Маю право висловити свою думку.
добропорядні громадяни можуть і іншим транспортом приїхати. а відсутність залізничного сполучення адекватно відповідає небезпеці.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:17
mephala написав:
добропорядні громадяни можуть і іншим транспортом приїхати. а відсутність залізничного сполучення адекватно відповідає небезпеці.
Адекватно чи ні, це нехай компетентні органи визначають. Я вважаю, що відновлення сполучення залізничного не збільшить рівень потенційних небезпек. Але наполягати не буду, бо не маю повної компетенції в цьому питанні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:20
Козак-характерник написав: pesikot написав: Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба!
І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.
Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.
Це моя справа. Я порад не просив.
Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити...
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
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