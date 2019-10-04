RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4190419141924193>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:01

  Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.

Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:02

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет розповів, що корупція в Україні є великим недоліком суспільства і перешкодою для вступу україни в Європейський союз. Крім того, корупціонери чинять великий гріх перед Богом.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Апостроф".

"Корупція - це великий недолік українського суспільства. Існує багато гріхів, але корупція для українського суспільства є найбільшою перешкодою для вступу в Європейський союз, а перед Богом корупція - це великий гріх", - сказав патріарх.

Філарет підкреслив, що корупціонери повинні каятися у содеяном і виправлятися, інакше обов'язково отримають покарання.

"І той, хто має більше влади в руках, але використовує цю владу не для служіння народу, не для утвердження правди, а для власного збагачення, той і покараний буде більше. Бо Господь сказав, а Його слова є незмінною істиною: "Кому багато дано, з того багато й спитається", - додав патріарх Філарет.


Притча во языцех - не коррупция ли стала причиной лояльности сего благочестивого мужа к ПЦУ в момент оформления томоса? А иначе с чего ему передумывать и менять позицию после его получения?..

Ну то таке вже... :P Казати правильні слова і слідувати їм, суть різні речі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26811
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:03

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:
  Козак-характерник написав:Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей. :P

потягом можна перевезти набагато більше незаконних речей або людей ніж пішки/автотранспортом. так що спірне рішення відкрити залізничне сполучення.

Думаю, що той хто замислить недобре, той знайде шляхи його зреалізувати іншими способами. І це його не зупинить. А для пересічних, незручності. Крім того, гроші за квитки, все піде до Укрзалізниці. І податки в бюджет. Профіт! :P

П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.

вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а введення в дію залізничного сполучення полегшує скоєння недоброго. а то використовуючи вашу логіку так і армію потрібно розпустити - якщо хтось замислив напасти то все одно нападе. хоча може вашу логіку попередні можновладці і використовували коли знищували збройні сили.
mephala
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:04

  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.

Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.

Це моя справа. Я порад не просив. :P Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26811
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

В РФ отметили, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" "формулы Штайнмайера" в законодательство.
Я говорил, что из письма Кучмы, РФ выжмет всё по-максимуму. Вот сейчас нам опять ставят условия.
Где же наш дипломат ЗЕ! ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:05

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.

Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.

Це моя справа. Я порад не просив. :P Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити... :P

Тогда засунь свои советы сам знаешь куда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:09

  mephala написав:вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а

Але не на шкоду більшості добропорядних громадян. Дії повинні бути адекватними небезпеці. Агентури кремлівської повно і на вільній Україні. Тому мішок з бомбами тягнути із не підконтрольних території, навряд чи хто буде, тільки йолоп. :P Іуд, Христопродавців й у Києві повно.

  pesikot написав:Тогда засунь свои советы сам знаешь куда

Не знаю. :P Але думаю нічого поганого Ви мені не порадите. Це моє оціночне судження. Маю право висловити свою думку.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26811
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:13

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:вкрай не вірна позиція. проти того хто замислив не добре повинно бути зроблено якнайбільше для протидії. а

Але не на шкоду більшості добропорядних громадян. Дії повинні адекватними небезпеці. Агентури кремлівської повно і на вільній Україні. Тому мішок з бомбами тягнути із не підконтрольних території, навряд чи хто буде, тільки йолоп. :P Іуд, Христопродавців й у Києві повно.

  pesikot написав:Тогда засунь свои советы сам знаешь куда

Не знаю. :P Це моє оціночне судження. Маю право висловити свою думку.

добропорядні громадяни можуть і іншим транспортом приїхати. а відсутність залізничного сполучення адекватно відповідає небезпеці.
mephala
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:17

  mephala написав:добропорядні громадяни можуть і іншим транспортом приїхати. а відсутність залізничного сполучення адекватно відповідає небезпеці.

Адекватно чи ні, це нехай компетентні органи визначають. Я вважаю, що відновлення сполучення залізничного не збільшить рівень потенційних небезпек. Але наполягати не буду, бо не маю повної компетенції в цьому питанні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26811
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:20

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:
П.С. Час показав не ефективність блокади. Треба зшивати економічні зв'язки, повертати підприємства і податки в бюджет. Назло мамкє отморожу уши, не треба! :P І відновлення сполучення теж плюс, для відновлення людських зв'язків. Людей в першу чергу повертаємо, не території.

Так чего ты во Львове делаешь ? едь в Донецк.

Це моя справа. Я порад не просив. :P Розберуся сам, де мені жити, куди їхати, що робити... :P

Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
airmax78
 
Повідомлень: 31894
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4190419141924193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23577)
05.10.2019 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.