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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:31
airmax78 написав:
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили ,
у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:44
airmax78 написав:
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
В целом верно. Но нужно делать поправку на тех, кто не решился уехать просто потому что тяжелый на подъем (старый, больной, некуда, нерешительный).
В преддверии военной операции необходимо было организовать эвакуацию населения - вот тогда мы бы точно могли отличить одних от других. А так - разведдаными разве что... если таковые, конечно, ведутся.
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