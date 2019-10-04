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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4190419141924193 Додано: Суб 05 жов, 2019 19:31 airmax78 написав: Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили , у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов. Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановилиу вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.

+1 +1 Vadim V

Повідомлень: 1981 З нами з: 23.05.14 Подякував: 466 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 19:44 airmax78 написав: Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов. Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.



В целом верно. Но нужно делать поправку на тех, кто не решился уехать просто потому что тяжелый на подъем (старый, больной, некуда, нерешительный).



В преддверии военной операции необходимо было организовать эвакуацию населения - вот тогда мы бы точно могли отличить одних от других. А так - разведдаными разве что... если таковые, конечно, ведутся. В целом верно. Но нужно делать поправку на тех, кто не решился уехать просто потому что тяжелый на подъем (старый, больной, некуда, нерешительный).В преддверии военной операции необходимо было организовать эвакуацию населения - вот тогда мы бы точно могли отличить одних от других. А так - разведдаными разве что... если таковые, конечно, ведутся. zРадио

Повідомлень: 3736 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 20:52 zРадио написав: detroytred написав: Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.



Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.

Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.

И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества. Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.



Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).



В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.



Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...



Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.



Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид... Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид...

Тут я с Вами абсолютно несогласен.



Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.

То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.

Это один велосипед.





Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).

Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.



Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.

И через это тянуть остальных.

Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.

Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.

И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам). Тут я с Вами абсолютно несогласен.Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.Это один велосипед.Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.И через это тянуть остальных.Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам). detroytred

Повідомлень: 22196 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 21:15 Vadim V написав: airmax78 написав: Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили , у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов. Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановилиу вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.

+1 +1

И как оказалось для остановки русской весны на остальной территории не так уж много усилий нужно.

Группы спецназа в Харькове, например.



А теперь, когда опыт, более высокий уровень спецслужб, море атошников, множество активистов -- то у русских весн вообще шансов нет.

Этот инструмент уже невозможен в Украине.

За триколор в лучшем случае только морду набьют.





То есть проблема-опасность русских весн наврядли в передвижениях пересичных)))

Да и оружие возили савченки-рубаны, а не челноки в хозсумках.

И не в поездах, а через блок-посты.



Тут согласен с Козаком - риски и угрозы должны определять спецслужбы.



Интереснее и важнее другое.

Что там сами жители хотят возвращаться или нет.

Если хотят, то на каких условиях.

Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.

Естественно делать с учётом национальных интересов. И как оказалось для остановки русской весны на остальной территории не так уж много усилий нужно.Группы спецназа в Харькове, например.А теперь, когда опыт, более высокий уровень спецслужб, море атошников, множество активистов -- то у русских весн вообще шансов нет.Этот инструмент уже невозможен в Украине.За триколор в лучшем случае только морду набьют.То есть проблема-опасность русских весн наврядли в передвижениях пересичных)))Да и оружие возили савченки-рубаны, а не челноки в хозсумках.И не в поездах, а через блок-посты.Тут согласен с Козаком - риски и угрозы должны определять спецслужбы.Интереснее и важнее другое.Что там сами жители хотят возвращаться или нет.Если хотят, то на каких условиях.Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.Естественно делать с учётом национальных интересов. detroytred

Повідомлень: 22196 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 21:24 detroytred написав: Что там сами жители хотят возвращаться или нет.

Если хотят, то на каких условиях.

Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.

Естественно делать с учётом национальных интересов. Что там сами жители хотят возвращаться или нет.Если хотят, то на каких условиях.Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.Естественно делать с учётом национальных интересов.



Всему в жизни практически есть цена, ну может за исключением жизни и здоровья нескольких близких людей.

Все захотят вернуться за хорошую цену, и никто не захочет вернуться под агрессию и преследование.

Пример Чечня в России, ну как воевали, как дышали, как боролись, потом предложили хорошую цену, и вот за Путина голосует там реально за 90 процентов населения. Всему в жизни практически есть цена, ну может за исключением жизни и здоровья нескольких близких людей.Все захотят вернуться за хорошую цену, и никто не захочет вернуться под агрессию и преследование.Пример Чечня в России, ну как воевали, как дышали, как боролись, потом предложили хорошую цену, и вот за Путина голосует там реально за 90 процентов населения. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13025 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 21:30 Вкладчик1234 написав: ......

Просто "это не важно".

А важно вот что:



[size=130][b]"Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов.

......

- говорит слушателям Милованов.



С https://strana.ua/news/221919-timofej-milovanov-na-lektsii-prizyval-pisat-donosy-i-unichtozhat-konkurentov.html ......Просто "это не важно".А важно вот что:[size=130][b]"Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов.......- говорит слушателям Милованов.

К сожалению, наша элита формируется именно таким методом.

Справедливости ради не только наша, но в других странах соблюдают хотя бы видимость законов и приличий. Мы ещё к этому не пришли. Стадия дикого капитализма. К сожалению, наша элита формируется именно таким методом.Справедливости ради не только наша, но в других странах соблюдают хотя бы видимость законов и приличий. Мы ещё к этому не пришли. Стадия дикого капитализма. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14351 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4190419141924193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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