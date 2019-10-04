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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:31
airmax78 написав:
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили ,
у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
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Vadim V
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:44
airmax78 написав:
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
В целом верно. Но нужно делать поправку на тех, кто не решился уехать просто потому что тяжелый на подъем (старый, больной, некуда, нерешительный).
В преддверии военной операции необходимо было организовать эвакуацию населения - вот тогда мы бы точно могли отличить одних от других. А так - разведдаными разве что... если таковые, конечно, ведутся.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 20:52
zРадио написав: detroytred написав:
Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.
Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.
Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.
И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.
Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).
В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.
Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...
Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.
Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид...
Тут я с Вами абсолютно несогласен.
Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.
То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.
Это один велосипед.
Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).
Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.
Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.
И через это тянуть остальных.
Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.
Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.
И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам).
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detroytred
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:15
Vadim V написав: airmax78 написав:
Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили ,
у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.
+1
И как оказалось для остановки русской весны на остальной территории не так уж много усилий нужно.
Группы спецназа в Харькове, например.
А теперь, когда опыт, более высокий уровень спецслужб, море атошников, множество активистов -- то у русских весн вообще шансов нет.
Этот инструмент уже невозможен в Украине.
За триколор в лучшем случае только морду набьют.
То есть проблема-опасность русских весн наврядли в передвижениях пересичных)))
Да и оружие возили савченки-рубаны, а не челноки в хозсумках.
И не в поездах, а через блок-посты.
Тут согласен с Козаком - риски и угрозы должны определять спецслужбы.
Интереснее и важнее другое.
Что там сами жители хотят возвращаться или нет.
Если хотят, то на каких условиях.
Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.
Естественно делать с учётом национальных интересов.
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detroytred
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:24
detroytred написав:
Что там сами жители хотят возвращаться или нет.
Если хотят, то на каких условиях.
Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.
Естественно делать с учётом национальных интересов.
Всему в жизни практически есть цена, ну может за исключением жизни и здоровья нескольких близких людей.
Все захотят вернуться за хорошую цену, и никто не захочет вернуться под агрессию и преследование.
Пример Чечня в России, ну как воевали, как дышали, как боролись, потом предложили хорошую цену, и вот за Путина голосует там реально за 90 процентов населения.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:30
К сожалению, наша элита формируется именно таким методом.
Справедливости ради не только наша, но в других странах соблюдают хотя бы видимость законов и приличий. Мы ещё к этому не пришли. Стадия дикого капитализма.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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