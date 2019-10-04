RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4190419141924193
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:31

  airmax78 написав:Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили , у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.

+1
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 23.05.14
Подякував: 466 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:44

  airmax78 написав:Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.


В целом верно. Но нужно делать поправку на тех, кто не решился уехать просто потому что тяжелый на подъем (старый, больной, некуда, нерешительный).

В преддверии военной операции необходимо было организовать эвакуацию населения - вот тогда мы бы точно могли отличить одних от других. А так - разведдаными разве что... если таковые, конечно, ведутся.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3736
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:52

  zРадио написав:
  detroytred написав:Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.

Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.
Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.
И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.


Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).

В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.

Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...

Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид...

Тут я с Вами абсолютно несогласен.

Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.
То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.
Это один велосипед.


Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).
Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.

Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.
И через это тянуть остальных.
Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.
Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.
И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22196
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:15

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Козак, так это ж благодаря тому, что "русскую весну" остановили , у вас есть возможность "розберуся сам де мені жити, куди їхати, що робити". Иначе было бы "тікати куди подалі - потім думати". А вы сейчас призываете для "русского мира" удобный легитимный плацдарм сделать прямо на территории Украины. Нельзя этих людей возвращать. Те кто все понял - сами оттуда уехали. А кто остался - тот ничего не понял. Хуже того, сейчас будет считать что все правильно сделали в 2014м. Что победили каклов.

+1

И как оказалось для остановки русской весны на остальной территории не так уж много усилий нужно.
Группы спецназа в Харькове, например.

А теперь, когда опыт, более высокий уровень спецслужб, море атошников, множество активистов -- то у русских весн вообще шансов нет.
Этот инструмент уже невозможен в Украине.
За триколор в лучшем случае только морду набьют.


То есть проблема-опасность русских весн наврядли в передвижениях пересичных)))
Да и оружие возили савченки-рубаны, а не челноки в хозсумках.
И не в поездах, а через блок-посты.

Тут согласен с Козаком - риски и угрозы должны определять спецслужбы.

Интереснее и важнее другое.
Что там сами жители хотят возвращаться или нет.
Если хотят, то на каких условиях.
Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.
Естественно делать с учётом национальных интересов.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22196
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:24

  detroytred написав:Что там сами жители хотят возвращаться или нет.
Если хотят, то на каких условиях.
Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.
Естественно делать с учётом национальных интересов.


Всему в жизни практически есть цена, ну может за исключением жизни и здоровья нескольких близких людей.
Все захотят вернуться за хорошую цену, и никто не захочет вернуться под агрессию и преследование.
Пример Чечня в России, ну как воевали, как дышали, как боролись, потом предложили хорошую цену, и вот за Путина голосует там реально за 90 процентов населения.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13025
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3691 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:30

  Вкладчик1234 написав:......
Просто "это не важно".
А важно вот что:

[size=130][b]"Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов.
......
- говорит слушателям Милованов.

Сhttps://strana.ua/news/221919-timofej-milovanov-na-lektsii-prizyval-pisat-donosy-i-unichtozhat-konkurentov.html

К сожалению, наша элита формируется именно таким методом.
Справедливости ради не только наша, но в других странах соблюдают хотя бы видимость законов и приличий. Мы ещё к этому не пришли. Стадия дикого капитализма.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14351
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4281 раз.
Подякували: 3976 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4190419141924193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД, Тракторист і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23579)
05.10.2019 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.