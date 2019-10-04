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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4191419241934194
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:40

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05


Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты? :mrgreen:

PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:49

  zРадио написав:
  detroytred написав:Тут я с Вами абсолютно несогласен.

Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.
То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.
Это один велосипед.


Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).
Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.

Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.
И через это тянуть остальных.
Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.
Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.
И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам).


Сразу извинюсь за сложные мысленные конструкции, которые будут в этом комментарии - легче не сумел :lol:

_______________________________

Вы только не подумайте, что я скатился до уровня будивельника :mrgreen:

Поясню: публично оправдывать беспечность и бесцеремонность илит - это одно (это то, что может себе позволить только полезный идиот - среди нарида таких полно), а вот заговаривать ужасы процесса трансформации представителей нарида в илиты - другое (это то, что в большинстве случаев неосознанно делают лучшие представители нарида, которым не суждено попасть в илиту в силу набора моральных качеств, которые этому попаданию препятствуют).

То что илиты, став таковыми, имеют полный перечень инструментов (или инструментов по созданию инструментов) для улучшения жизни нарида и создания эффективных лифтов по трансформации лучших представителей нарида в илиты, но не используют их, не отменяет того факта, что среди случайных представителей нарида, ставших илитами, было и некоторое количество лучших представителей нарида (теория вероятностей - суровая штука).

А это в свою очередь значит только то, что намерения творить добро у лучших представителей нарида до реализации возможностей превращения в илиту, были настольно слабыми, что по-сути, их можно назвать ложными - самообман.

Пусть каждый несогласный представитель нарида поставит мысленный эксперимент - так ли сильны его/ee убеждения, что будь возможность украсть миллион долларов, он/она бы его не реализовали...

Каков народ, такие и бояре... :P Але це діалектика. Ціле створене із частиць, частиці є складовою цілого. Що первинне: курка чи яєчко? В філосоському плані, все взаємопов'язане. Але!!! В практичному, щоб зреалізувати якісь зміни, потрібна справжня сила, яка стоїть за певними колами, що наділені повноваженнями, фінансами і силовою підтримкою. Кесар повинен змусити всіх коритися власній волі, створювати свій закон і порядок. І карати не згодних. Не вмовляти, а карати кальоним залізом, не боятися пускати кров, в разі потреби. Звісно поєднуючи кнут і пряник. Але це вже мистецтво кесаря.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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