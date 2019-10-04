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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4191419241934194 Додано: Суб 05 жов, 2019 22:40 pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

Ітогі подвєдьом. 2019-10-05



Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты?



PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме... Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты?PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме... zРадио

Повідомлень: 3739 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 22:49 zРадио написав: detroytred написав: Тут я с Вами абсолютно несогласен.



Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.

То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.

Это один велосипед.





Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).

Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.



Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.

И через это тянуть остальных.

Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.

Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.

И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам). Тут я с Вами абсолютно несогласен.Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.Это один велосипед.Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.И через это тянуть остальных.Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам).



Сразу извинюсь за сложные мысленные конструкции, которые будут в этом комментарии - легче не сумел



_______________________________



Вы только не подумайте, что я скатился до уровня будивельника



Поясню: публично оправдывать беспечность и бесцеремонность илит - это одно (это то, что может себе позволить только полезный идиот - среди нарида таких полно), а вот заговаривать ужасы процесса трансформации представителей нарида в илиты - другое (это то, что в большинстве случаев неосознанно делают лучшие представители нарида, которым не суждено попасть в илиту в силу набора моральных качеств, которые этому попаданию препятствуют).



То что илиты, став таковыми, имеют полный перечень инструментов (или инструментов по созданию инструментов) для улучшения жизни нарида и создания эффективных лифтов по трансформации лучших представителей нарида в илиты, но не используют их, не отменяет того факта, что среди случайных представителей нарида, ставших илитами, было и некоторое количество лучших представителей нарида (теория вероятностей - суровая штука).



А это в свою очередь значит только то, что намерения творить добро у лучших представителей нарида до реализации возможностей превращения в илиту, были настольно слабыми, что по-сути, их можно назвать ложными - самообман.



Пусть каждый несогласный представитель нарида поставит мысленный эксперимент - так ли сильны его/ee убеждения, что будь возможность украсть миллион долларов, он/она бы его не реализовали... Сразу извинюсь за сложные мысленные конструкции, которые будут в этом комментарии - легче не сумел_______________________________Вы только не подумайте, что я скатился до уровня будивельникаПоясню: публично оправдывать беспечность и бесцеремонность илит - это одно (это то, что может себе позволить только полезный идиот - среди нарида таких полно), а вот заговаривать ужасы процесса трансформации представителей нарида в илиты - другое (это то, что в большинстве случаев неосознанно делают лучшие представители нарида, которым не суждено попасть в илиту в силу набора моральных качеств, которые этому попаданию препятствуют).То что илиты, став таковыми, имеют полный перечень инструментов (или инструментов по созданию инструментов) для улучшения жизни нарида и создания эффективных лифтов по трансформации лучших представителей нарида в илиты, но не используют их, не отменяет того факта, что среди случайных представителей нарида, ставших илитами, было и некоторое количество лучших представителей нарида (теория вероятностей - суровая штука).А это в свою очередь значит только то, что намерения творить добро у лучших представителей нарида до реализации возможностей превращения в илиту, были настольно слабыми, что по-сути, их можно назвать ложными - самообман.Пусть каждый несогласный представитель нарида поставит мысленный эксперимент - так ли сильны его/ee убеждения, что будь возможность украсть миллион долларов, он/она бы его не реализовали...

Каков народ, такие и бояре... Але це діалектика. Ціле створене із частиць, частиці є складовою цілого. Що первинне: курка чи яєчко? В філосоському плані, все взаємопов'язане. Але!!! В практичному, щоб зреалізувати якісь зміни, потрібна справжня сила, яка стоїть за певними колами, що наділені повноваженнями, фінансами і силовою підтримкою. Кесар повинен змусити всіх коритися власній волі, створювати свій закон і порядок. І карати не згодних. Не вмовляти, а карати кальоним залізом, не боятися пускати кров, в разі потреби. Звісно поєднуючи кнут і пряник. Але це вже мистецтво кесаря. Каков народ, такие и бояре...Але це діалектика. Ціле створене із частиць, частиці є складовою цілого. Що первинне: курка чи яєчко? В філосоському плані, все взаємопов'язане. Але!!! В практичному, щоб зреалізувати якісь зміни, потрібна справжня сила, яка стоїть за певними колами, що наділені повноваженнями, фінансами і силовою підтримкою. Кесар повинен змусити всіх коритися власній волі, створювати свій закон і порядок. І карати не згодних. Не вмовляти, а карати кальоним залізом, не боятися пускати кров, в разі потреби. Звісно поєднуючи кнут і пряник. Але це вже мистецтво кесаря. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26814 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4191419241934194 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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