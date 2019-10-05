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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4192419341944195>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:40

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05


Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты? :mrgreen:

PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме...
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:49

  zРадио написав:
  detroytred написав:Тут я с Вами абсолютно несогласен.

Если среди пересичных я знаю множество людей (от управленца ВУЗа и до управленца среднего предприятия), которые сверхкачественно готовы и выполняют свои функции-обязанности --- являются фанатами в хорошем смысле этого слова своего дела, ставя на первое место не личные интересы, особенно материальные, то среди наших элит, можновладцив --- такое не наблюдается.
То есть из народа во власть имущие выбиваются отнюдь!!! не лучшие представители народа.
Это один велосипед.


Второй: можновладци могут быть отнюдь не лучшими представителями, а обычными)))).
Но видеть свой путь к обогащению через рост благополучия всего общества.

Но и в первом, и во втором варианте ЭЛИТЕ необходимо качественно выполнять свои обязанности, функции.
И через это тянуть остальных.
Джулиане стеклит окна ..., а не пересичный.
Сначала Джулиани ... сначала элита разбивает монополию *Стандарт Ойл*.
И ФРС имеет таргетом безработицу, а не волает, что проблема безработных в их самих, в желании (это замечание не к Вам).


Сразу извинюсь за сложные мысленные конструкции, которые будут в этом комментарии - легче не сумел :lol:

_______________________________

Вы только не подумайте, что я скатился до уровня будивельника :mrgreen:

Поясню: публично оправдывать беспечность и бесцеремонность илит - это одно (это то, что может себе позволить только полезный идиот - среди нарида таких полно), а вот заговаривать ужасы процесса трансформации представителей нарида в илиты - другое (это то, что в большинстве случаев неосознанно делают лучшие представители нарида, которым не суждено попасть в илиту в силу набора моральных качеств, которые этому попаданию препятствуют).

То что илиты, став таковыми, имеют полный перечень инструментов (или инструментов по созданию инструментов) для улучшения жизни нарида и создания эффективных лифтов по трансформации лучших представителей нарида в илиты, но не используют их, не отменяет того факта, что среди случайных представителей нарида, ставших илитами, было и некоторое количество лучших представителей нарида (теория вероятностей - суровая штука).

А это в свою очередь значит только то, что намерения творить добро у лучших представителей нарида до реализации возможностей превращения в илиту, были настольно слабыми, что по-сути, их можно назвать ложными - самообман.

Пусть каждый несогласный представитель нарида поставит мысленный эксперимент - так ли сильны его/ee убеждения, что будь возможность украсть миллион долларов, он/она бы его не реализовали...

Каков народ, такие и бояре... :P Але це діалектика. Ціле створене із частиць, частиці є складовою цілого. Що первинне: курка чи яєчко? В філосоському плані, все взаємопов'язане. Але!!! В практичному, щоб зреалізувати якісь зміни, потрібна справжня сила, яка стоїть за певними колами, що наділені повноваженнями, фінансами і силовою підтримкою. Кесар повинен змусити всіх коритися власній волі, створювати свій закон і порядок. І карати не згодних. Не вмовляти, а карати кальоним залізом, не боятися пускати кров, в разі потреби. Звісно поєднуючи кнут і пряник. Але це вже мистецтво кесаря.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:11

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  detroytred написав:Что там сами жители хотят возвращаться или нет.
Если хотят, то на каких условиях.
Если не хотят, то что нужно делать Украине, чтобы захотели.
Естественно делать с учётом национальных интересов.


Всему в жизни практически есть цена, ну может за исключением жизни и здоровья нескольких близких людей.
Все захотят вернуться за хорошую цену, и никто не захочет вернуться под агрессию и преследование.
Пример Чечня в России, ну как воевали, как дышали, как боролись, потом предложили хорошую цену, и вот за Путина голосует там реально за 90 процентов населения.

Предлагаете платить контрибуции Донбассу?


Я лично ничего не предлагаю, и более того согласен с любым мнением большинства, которое закончит неопределенность.

Особого выбора не наблюдается -
- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения
- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной
Оба эти варианта имеют свои плюсы и свои минусы. Но совершенно точно, что неопределенность мешает стране двигаться вперед. Путин очень легко играет тем, что в Украине население практически не способно выработать однородную позицию общества, тоже относится и к власти, и нашим и вашим.

Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 05 жов, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:18

Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:20

  freeze написав:- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной

А хто обіцяв заморозку? Пуйло не збирається нічого "морозити", як треба буде загострення, щоб натиснути, війна тут як тут на порозі. Заморозка, це не найгірший варіант був би, хоча і не найкращий. Війну ніхто не обіцяв припиняти. Це фантазії "патріотів", які вважають, що якщо відрізати Донбас, то проблема розсмокчеться сама по собі і заморозиться. Компроміс може полягати лише в тому, щоб пуйло і наше керівництво вийшли із війни з гарним обличчям, щоб в туземних зомбоящиках, можна було б верещати про перемогу. :P А це предмет перемовин і амбіцій. Політика - мистецтво можливого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:24

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

1) Депутати обласної ради проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту
Чарівне місто Львів

2) Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра»
Файне місто Тернопіль

3) Обласна рада виступила проти реалізації “формули Штайнмайєра”
Славне місто Станіслав

4) Хмельницька обласна рада висловила свою позицію щодо «формули Штайнмаєра»
Чудове місто Хмельницьк

Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет

5) Депутати міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера»
Містеричне місто Суми

6) Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо “Формули Штайнмаєра” (ДОКУМЕНТ)
Хімічне місто Черкаси

7) Міська рада Кропивницького застерігає керівництво держави від імплементації так званої «формули Штайнмаєра»

Всіх, хто проголосував, на передок! В окопи! Все заради фронту! Все для Перемоги! :P

+
Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.
Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:32

300 спартанців

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

1) Депутати обласної ради проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту
Чарівне місто Львів

2) Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра»
Файне місто Тернопіль

3) Обласна рада виступила проти реалізації “формули Штайнмайєра”
Славне місто Станіслав

4) Хмельницька обласна рада висловила свою позицію щодо «формули Штайнмаєра»
Чудове місто Хмельницьк

Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет

5) Депутати міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера»
Містеричне місто Суми

6) Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо “Формули Штайнмаєра” (ДОКУМЕНТ)
Хімічне місто Черкаси

7) Міська рада Кропивницького застерігає керівництво держави від імплементації так званої «формули Штайнмаєра»

Всіх, хто проголосував, на передок! В окопи! Все заради фронту! Все для Перемоги! :P

+
Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.
Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются.

Я вважаю так, якщо критикуєш, пропонуй! Пропонуй альтернативний варіант. Альтернатива одна - війна. Про заморозку писав вище, не варіант. Так що, якщо є палке бажання воювати, то формуємо з бажаючих загін ім."300 спартанців" і вперед за честь Спарти! :P

П.С. До речі я залишаюся на тій позиції, що воювати і перемагати можливо. Але я бачу, що бажаючих воювати немає. Тому я підкоряюся волі більшості. А якщо не воювати, то треба домовлятися. Як це не прискорбно. Тому що життя людини - це найцінніший скарб! І цей скарб треба зберегти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:42

  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

Может сразу всю Украину в состав США? :)
Я думаю "патриоты" будут только ЗА
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 23:56

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

Может сразу всю Украину в состав США? :)
Я думаю "патриоты" будут только ЗА

Така "іліта"... :P Лише одні "патріоти". Одна частина "іліти" мріє продати Україну пуйлу, щоб стати суб'єктом педерації, інші хочуть стати черговим штатом США. Де в цій схемі український народ? А його думки ніхто й не спитає.

«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!

Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!

Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!

Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.

Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.

І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла. Хай же знають вони всі, що означає в нашій землі товариство! Бо коли вже так станеться, що нам доведеться вмерти, то ніхто ж так не здолає вмерти, як ми, ніхто! Бо не вистачить у них на те мишачої відваги їхньої!»
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:07

  Вкладчик1234 написав:Может сразу всю Украину в состав США? :)
Я думаю "патриоты" будут только ЗА


Это я бы и сам поддержал :mrgreen: Но не предлагают :cry: А то, что предлагают - не очень то и надо...
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