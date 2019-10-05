Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты?
PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 22:40
Додано: Суб 05 жов, 2019 22:49
Каков народ, такие и бояре... Але це діалектика. Ціле створене із частиць, частиці є складовою цілого. Що первинне: курка чи яєчко? В філосоському плані, все взаємопов'язане. Але!!! В практичному, щоб зреалізувати якісь зміни, потрібна справжня сила, яка стоїть за певними колами, що наділені повноваженнями, фінансами і силовою підтримкою. Кесар повинен змусити всіх коритися власній волі, створювати свій закон і порядок. І карати не згодних. Не вмовляти, а карати кальоним залізом, не боятися пускати кров, в разі потреби. Звісно поєднуючи кнут і пряник. Але це вже мистецтво кесаря.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:11
Я лично ничего не предлагаю, и более того согласен с любым мнением большинства, которое закончит неопределенность.
Особого выбора не наблюдается -
- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения
- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной
Оба эти варианта имеют свои плюсы и свои минусы. Но совершенно точно, что неопределенность мешает стране двигаться вперед. Путин очень легко играет тем, что в Украине население практически не способно выработать однородную позицию общества, тоже относится и к власти, и нашим и вашим.
Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 05 жов, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:18
Для budivelnik, mephala и Sommer:
Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.
По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.
Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.
Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:20
А хто обіцяв заморозку? Пуйло не збирається нічого "морозити", як треба буде загострення, щоб натиснути, війна тут як тут на порозі. Заморозка, це не найгірший варіант був би, хоча і не найкращий. Війну ніхто не обіцяв припиняти. Це фантазії "патріотів", які вважають, що якщо відрізати Донбас, то проблема розсмокчеться сама по собі і заморозиться. Компроміс може полягати лише в тому, щоб пуйло і наше керівництво вийшли із війни з гарним обличчям, щоб в туземних зомбоящиках, можна було б верещати про перемогу. А це предмет перемовин і амбіцій. Політика - мистецтво можливого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:24
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Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.
Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:32
300 спартанців
Я вважаю так, якщо критикуєш, пропонуй! Пропонуй альтернативний варіант. Альтернатива одна - війна. Про заморозку писав вище, не варіант. Так що, якщо є палке бажання воювати, то формуємо з бажаючих загін ім."300 спартанців" і вперед за честь Спарти!
П.С. До речі я залишаюся на тій позиції, що воювати і перемагати можливо. Але я бачу, що бажаючих воювати немає. Тому я підкоряюся волі більшості. А якщо не воювати, то треба домовлятися. Як це не прискорбно. Тому що життя людини - це найцінніший скарб! І цей скарб треба зберегти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:42
Может сразу всю Украину в состав США?
Я думаю "патриоты" будут только ЗА
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:56
Така "іліта"... Лише одні "патріоти". Одна частина "іліти" мріє продати Україну пуйлу, щоб стати суб'єктом педерації, інші хочуть стати черговим штатом США. Де в цій схемі український народ? А його думки ніхто й не спитає.
«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!
Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!
Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!
Знаю, погано тепер повелося на землі нашій: думають тільки про те, щоб у них були стіжки й скирти хліба та коней табуни, та щоб були цілі в льохах запечатані дорогі меди; переймають казна-які бусурменські звичаї, цураються своєї мови, свій зі своїм не хоче розмовляти, свій свого продає, як бездушну тварину на ринку.
Ласка чужого короля, та й не короля, а якого-небудь паскудного магната польського, що своїм жовтим чоботом б'є їх у пику, дорожча їм од усякого братерства. Але навіть в останнього падлюки, хоч би який він був, хоч би весь запаскуджений у сажі й низькопоклонстві, є й у того, братове, хоч крихта почуття до свого рідного.
І прокинеться воно колись, і вдариться він, бідолашний, об поли руками, вхопить себе за голову, і прокляне він нице життя своє, готовий муками спокутувати ганебні діла. Хай же знають вони всі, що означає в нашій землі товариство! Бо коли вже так станеться, що нам доведеться вмерти, то ніхто ж так не здолає вмерти, як ми, ніхто! Бо не вистачить у них на те мишачої відваги їхньої!»
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 06 жов, 2019 00:07
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