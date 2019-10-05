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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4192419341944195 Додано: Нед 06 жов, 2019 00:14 freeze написав: airmax78 написав: Предлагаете платить контрибуции Донбассу? Предлагаете платить контрибуции Донбассу?



Я лично ничего не предлагаю, и более того согласен с любым мнением большинства, которое закончит неопределенность.



Особого выбора не наблюдается -

- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения

- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной

Оба эти варианта имеют свои плюсы и свои минусы. Но совершенно точно, что неопределенность мешает стране двигаться вперед. Путин очень легко играет тем, что в Украине население практически не способно выработать однородную позицию общества, тоже относится и к власти, и нашим и вашим.



Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым. Я лично ничего не предлагаю, и более того согласен с любым мнением большинства, которое закончит неопределенность.Особого выбора не наблюдается -- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с УкраинойОба эти варианта имеют свои плюсы и свои минусы. Но совершенно точно, что неопределенность мешает стране двигаться вперед. Путин очень легко играет тем, что в Украине население практически не способно выработать однородную позицию общества, тоже относится и к власти, и нашим и вашим.Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым.

Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 31902 З нами з: 25.10.12 Подякував: 815 раз. Подякували: 3684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 00:14 Козак-характерник

Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам.

Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал.

Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.

Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14353 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4192419341944195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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