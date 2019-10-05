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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:14

  freeze написав:
  airmax78 написав:Предлагаете платить контрибуции Донбассу?


Я лично ничего не предлагаю, и более того согласен с любым мнением большинства, которое закончит неопределенность.

Особого выбора не наблюдается -
- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения
- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной
Оба эти варианта имеют свои плюсы и свои минусы. Но совершенно точно, что неопределенность мешает стране двигаться вперед. Путин очень легко играет тем, что в Украине население практически не способно выработать однородную позицию общества, тоже относится и к власти, и нашим и вашим.

Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым.

Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:14

Козак-характерник
Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам.
Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал.
Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.
Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:43

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

1) Депутати обласної ради проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту
Чарівне місто Львів

2) Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра»
Файне місто Тернопіль

3) Обласна рада виступила проти реалізації “формули Штайнмайєра”
Славне місто Станіслав

4) Хмельницька обласна рада висловила свою позицію щодо «формули Штайнмаєра»
Чудове місто Хмельницьк

Ну этого же западенцы, скажут лады и зеды. Ан нет

5) Депутати міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера»
Містеричне місто Суми

6) Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо “Формули Штайнмаєра” (ДОКУМЕНТ)
Хімічне місто Черкаси

7) Міська рада Кропивницького застерігає керівництво держави від імплементації так званої «формули Штайнмаєра»

Всіх, хто проголосував, на передок! В окопи! Все заради фронту! Все для Перемоги! :P

+
Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.
Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются.


А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:06

  Schmit написав:
А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:19

  airmax78 написав:Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.

Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.

  airmax78 написав:
  Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться.

Із окопа пишите? :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:35

  ЛАД написав:Козак-характерник
Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам.
Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал.
Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.
Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое?

1. Я раніше пояснював, як треба воювати, не буду повторюватися. Ви маєте право на власну точку зору. Але це військовий аспект, тут повинна вестися дискусія військових спеціалістів і експертів. Не будемо занурюватися в деталі вузькоспеціалізовані.

2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:50

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.

Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.

  airmax78 написав:
  Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться.

Із окопа пишите? :wink:

Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей. Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 01:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:52

  airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.

Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні", хоч Ви і підрихтували повідомлення. Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українсьнїкі. Огласіть увесь список, будь ласка! :P Дуже "патріотична" позиція. Маєте право на неї, але я не згодний.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 01:59, всього редагувалось 3 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:54

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.

Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі.

Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:55

  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

а тепер приведи посилання на дописи де все це відбувалося про що ти кажеш - тобто ти писав про вплив США на нафтогаз а тобі казали що це не так. або зіжри привселюдно краватку.
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