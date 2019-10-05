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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41934194419541964197 ... 4231> Додано: Нед 06 жов, 2019 01:19 airmax78 написав: Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.

Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.



airmax78 написав: Schmit написав: А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться. Они думают, что с xyйлом можно договориться.

Із окопа пишите? Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.Із окопа пишите? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 01:35 ЛАД написав: Козак-характерник

Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам.

Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал.

Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.

Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое? Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам.Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал.Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое?

1. Я раніше пояснював, як треба воювати, не буду повторюватися. Ви маєте право на власну точку зору. Але це військовий аспект, тут повинна вестися дискусія військових спеціалістів і експертів. Не будемо занурюватися в деталі вузькоспеціалізовані.



2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого. 1. Я раніше пояснював, як треба воювати, не буду повторюватися. Ви маєте право на власну точку зору. Але це військовий аспект, тут повинна вестися дискусія військових спеціалістів і експертів. Не будемо занурюватися в деталі вузькоспеціалізовані.2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 01:50 Козак-характерник написав: airmax78 написав: Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.

Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.



airmax78 написав: Schmit написав: А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться. Они думают, что с xyйлом можно договориться.

Із окопа пишите? Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.Із окопа пишите?

Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей. Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь. Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей. Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь. Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 01:52, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 31952 З нами з: 25.10.12 Подякував: 816 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 01:52 airmax78 написав: Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь. Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.Мокшане не смогли победить силой, дальше самыхпродвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.

Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні". Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українські. Огласіть увесь список, будь ласка! Дуже "патріотична" позиція. Ллєте воду на млин пуйла, що в нас дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Я з Вами не згодний. Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні". Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українські. Огласіть увесь список, будь ласка!Дуже "патріотична" позиція. Ллєте воду на млин пуйла, що в нас дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Я з Вами не згодний. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 02:38, всього редагувалось 7 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 01:54 Козак-характерник написав: airmax78 написав: Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей. Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.

Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі.

Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже. Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже. airmax78 Повідомлень: 31952 З нами з: 25.10.12 Подякував: 816 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 01:55 zРадио написав: Для budivelnik, mephala и Sommer:



Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза



https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz

Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.



По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.



Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.



Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж! Для budivelnik, mephala и Sommer:Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

а тепер приведи посилання на дописи де все це відбувалося про що ти кажеш - тобто ти писав про вплив США на нафтогаз а тобі казали що це не так. або зіжри привселюдно краватку. а тепер приведи посилання на дописи де все це відбувалося про що ти кажеш - тобто ти писав про вплив США на нафтогаз а тобі казали що це не так. або зіжри привселюдно краватку. mephala Повідомлень: 5621 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 02:02 airmax78 написав: Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже. Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.

Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... Людина слабка, а її серце лукаве!





П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають! Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти...Людина слабка, а її серце лукаве!П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26824 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 04:09 Schmit написав: А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.

Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали? Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали? Tegularius Повідомлень: 954 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 07:20 zРадио написав: pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2019-10-05

Ітогі подвєдьом. 2019-10-05



Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты?



PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме... Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты?PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме...

Я читаю, пусть пишет.

Даже в заангажированной и экзальтированной критике власти можно найти рациональное зерно.

Ну и просто забавно почитать, что и как возбуждает порохоботов Я читаю, пусть пишет.Даже в заангажированной и экзальтированной критике власти можно найти рациональное зерно.Ну и просто забавно почитать, что и как возбуждает порохоботов fokus Повідомлень: 461 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 07:33 airmax78 написав: Schmit написав:

А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Они думают, что с xyйлом можно договориться. Они думают, что с xyйлом можно договориться.

Чехословаччина 1938, думаю Європа пам"ятає Чехословаччина 1938, думаю Європа пам"ятає rustaman Повідомлень: 11 З нами з: 04.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41934194419541964197 ... 4231> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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