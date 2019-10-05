Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.
Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.
airmax78 написав:
Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.
Они думают, что с xyйлом можно договориться.
Із окопа пишите?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Козак-характерник Не согласен с тем, что Вы писали сегодня, по двум пунктам. Не считаю реальной победу укр. армии над российской. И подтвержденный факт, что Росс. армия вмешается в случае угрозы поражения армии ЛДНР. Подробнее не буду, уже не раз писал. Второе. Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу. Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое?
1. Я раніше пояснював, як треба воювати, не буду повторюватися. Ви маєте право на власну точку зору. Але це військовий аспект, тут повинна вестися дискусія військових спеціалістів і експертів. Не будемо занурюватися в деталі вузькоспеціалізовані.
2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.
Як відгородитися? Пуйло не обіцяв ніякої заморозки. Мало історії з Кримом, який здали без боротьби, втихомирюючи агресора? Це лише розпалюватиме апетит на подальші загарбання територій. На рахунок "нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла", це апологія свого боягузтва. Придумали байку, про те, що на захоплених територіях, люди другого сорту, що мовляв вони самі винуваті, що під окупацією, а ми білі та пухнасті, справжні патріоти тут, на вільній Україні. І якщо від них відгородитися, то проблема з війною зникне. Можна за такою логікою й далі втрачати території і казати, що там люди, якісь не такі, самі винуваті,і самі повинні були боронитися. Тобто дончане повинні захищати лише Донецьк, одесити Одесу і т.п. Будемо п'ятитися до Польщі і при кожній новій здачі території, звинувачуватимемо мешканців захоплених територій у відсутності належної міри патріотизму. Це позиція міщанина переляканого, який як страус ховає голову в пісок і не хоче помічати справжніх причин і наслідків ситуації, а шукає винуватих. Всі сміливі лише до тих пір, поки не стикнуться із загрозою життю в реальності. А в реальності бойовий дух стухає. Не судіть і не судимі будете. Люди скрізь однакові. Всі творіння Божі. Не тіште свою гординю. Зріть в корінь, як то кажуть. Ця війна має багато слоїв в з'ясуванні її причин і способів припинення. А Ви розмірковуєте фрагментарно, без бачення цілісної природи явища.
airmax78 написав:
Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.
Они думают, что с xyйлом можно договориться.
Із окопа пишите?
Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей. Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 01:52, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.
Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні". Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українські. Огласіть увесь список, будь ласка! Дуже "патріотична" позиція. Ллєте воду на млин пуйла, що в нас дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Я з Вами не згодний.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 02:38, всього редагувалось 7 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.
Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі.
Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.
По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.
Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.
Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
а тепер приведи посилання на дописи де все це відбувалося про що ти кажеш - тобто ти писав про вплив США на нафтогаз а тобі казали що це не так. або зіжри привселюдно краватку.
airmax78 написав:Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.
Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... Людина слабка, а її серце лукаве!
П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.
Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы. Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали?