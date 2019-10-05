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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4193419441954196 Додано: Нед 06 жов, 2019 02:02 airmax78 написав: Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже. Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.

Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... Людина слабка, а її серце лукаве!





П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають! Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти...Людина слабка, а її серце лукаве!П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26821 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 04:09 Schmit написав: А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.

Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали? Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали? Tegularius Повідомлень: 945 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4193419441954196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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