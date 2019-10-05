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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 02:02

  airmax78 написав:Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.

Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... :P Людина слабка, а її серце лукаве!


П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 04:09

  Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.
Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали?
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