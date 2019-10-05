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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 02:02

  airmax78 написав:Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.

Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... :P Людина слабка, а її серце лукаве!


П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 04:09

  Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.
Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:20

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-05


Вот только честно, форумчане - кто-то читает ежедневные собаче-кошачьи дайджесты? :mrgreen:

PS: и этот персонаж еще упрекает других в излишней активности на форуме...

Я читаю, пусть пишет.
Даже в заангажированной и экзальтированной критике власти можно найти рациональное зерно.
Ну и просто забавно почитать, что и как возбуждает порохоботов :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:57

  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
1 Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром
2 Я вимагав вигнати вас з цих сторінок-і що
3 Вимагати і отримати - це різні речі
4 Те що американці боряться за свій ринок в Європі - для мене не новина.
Головне щоб їх бажання співпадали з нашими потребами.
Нам потрібно максимально відірватись від росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:03

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.
Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні". Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українські. Огласіть увесь список, будь ласка! :P Дуже "патріотична" позиція. Ллєте воду на млин пуйла, що в нас дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Я з Вами не згодний.
А що там оголошувати
Донецьк і Луганськ-виявились найбільш ватними і зараз там рАсІя
Маріуполь був 50 на 50 - зараз там Україна
Харків+Одеса - виявились ще менш ватними (нехай 70% за Україну і 30 за расею..)
Всі інші міста України - менше 30%... навіть у Львові думаю що 5% ватанівприсутні(це тільки з місцевих, бо серед понаєхавших-хто його зна скільки.. це ж модно кричати путін прійді і їхати на Захід бо не стріляють) -.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:04

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

Может сразу всю Украину в состав США? :)
Я думаю "патриоты" будут только ЗА

а как же европейский вектор в конституции?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:06

  Tegularius написав:Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда.
Це брехня...
У нас хороша країна, просто ще не повністю розкрилась...
Була б така як описана-навіщо тоді б передова росія своїх синів витрачала щоб нас приєднати?
Чи москалі мазохісти і спочатку
а - приєднують відсталих
б - потім будують в них рай
в -і все це за рахунок того що власне населення годують в останню чергу?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:11

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром

Без освобождения от текущей должности президента Германии? :)

Вот именно, что без вымог. Захотели – ввели (Шредера, не Штайнмайера), не захотели – не ввели. Это называется независимость. В отличие от незалежности.
Востаннє редагувалось fokus в Нед 06 жов, 2019 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:11

довольно неплохо, про зе, по.
о чём тут на форуме много копьев уже и будет сломано
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:13

  fokus написав:
  budivelnik написав:Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром

Без освобождения от текущей должности президента Германии? :)

Вот именно, что без вымог. Захотели – ввели (Шредера, не Штайнмайера), не захотели – не ввели. Это называется независимость. В отличие от незалежности.

Украина настолько независима, что от неё давно уже ничего не зависит... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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