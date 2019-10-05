Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Я видел какие они когда наших пленных после Иловайска по Донецку провели. Они не такие - они еще хуже.
Скільки там було дончан із цілого мільйоника і чи були то дончане? Знов узагальнення. Із часткового малюєте ціле. Передивіться як зустрічали окупантів інші українські міста в минулому часі. І як колоборанти співпрацювали, які промови були, хліб - сіль, квіти... Людина слабка, а її серце лукаве!
П.С. Припиняю цю дискусію. Знов негативу лише набрався і бруду звідси. Люди, давайте любити один одного! Адже ви знаєте, як легко помирають!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Schmit написав:А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.
Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы. Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали?
По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.
Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.
Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
1 Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром 2 Я вимагав вигнати вас з цих сторінок-і що 3 Вимагати і отримати - це різні речі 4 Те що американці боряться за свій ринок в Європі - для мене не новина. Головне щоб їх бажання співпадали з нашими потребами. Нам потрібно максимально відірватись від росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Из Львова пилять. Все одинаковые, только почему-то даже в ватной Одессе не набралось столько отморозков, чтобы захватить администрации и повесить над ними трехцветные тряпки и орать Путенприди! А в Донецке и Луганске набралось. Поэтому не надо тут разводить философию про одинаковых людей.Мокшане не смогли победить силой, дальше самых ватных городов продвинуться не смогли. Так они решили шантажом и обманом своих целей добиться. А вы и рады им в этом помочь.
Добре, зрозумів Вашу позицію, що люди не такі. І в Одесі не такі, "ватні". Так далеко можна зайти. Виходить за Вашою логікою, що в нас цілі міста не такі, "ватні", а не українські. Огласіть увесь список, будь ласка! Дуже "патріотична" позиція. Ллєте воду на млин пуйла, що в нас дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Я з Вами не згодний.
А що там оголошувати Донецьк і Луганськ-виявились найбільш ватними і зараз там рАсІя Маріуполь був 50 на 50 - зараз там Україна Харків+Одеса - виявились ще менш ватними (нехай 70% за Україну і 30 за расею..) Всі інші міста України - менше 30%... навіть у Львові думаю що 5% ватанівприсутні(це тільки з місцевих, бо серед понаєхавших-хто його зна скільки.. це ж модно кричати путін прійді і їхати на Захід бо не стріляють) -.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.
Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.
Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!
Может сразу всю Украину в состав США? Я думаю "патриоты" будут только ЗА
а как же европейский вектор в конституции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Tegularius написав:Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда.
Це брехня... У нас хороша країна, просто ще не повністю розкрилась... Була б така як описана-навіщо тоді б передова росія своїх синів витрачала щоб нас приєднати? Чи москалі мазохісти і спочатку а - приєднують відсталих б - потім будують в них рай в -і все це за рахунок того що власне населення годують в останню чергу?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69