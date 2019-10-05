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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4194419541964197 Додано: Нед 06 жов, 2019 08:37 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.



Как же иногда умиляют наивные вышиватники с мозгом промытым чужеродной идеологией делающих из них жалких лизоблодных рабов.



А теперь просто подумай –



Если тебе любезно и бесплатно подсунули типа свою плоть и кровь, то у того кто это сделал будет полное моральное право потом взять с тебя то же : ) А кроме всего прочего это просто символический каннибализм. Так что вас скорей всего просто сожрут. Еврейские боги они такие : ) там повсюду коварное пожирание и жертвоприношение всего что только можно



Жди что тебя ког-да то «воскресят», но вся что у тебя сегодня есть ты отдай сейчас:)



"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский" Как же иногда умиляют наивные вышиватники с мозгом промытым чужеродной идеологией делающих из них жалких лизоблодных рабов.А теперь просто подумай –Если тебе любезно и бесплатно подсунули типа свою плоть и кровь, то у того кто это сделал будет полное моральное право потом взять с тебя то же : ) А кроме всего прочего это просто символический каннибализм. Так что вас скорей всего просто сожрут. Еврейские боги они такие : ) там повсюду коварное пожирание и жертвоприношение всего что только можноЖди что тебя ког-да то «воскресят», но вся что у тебя сегодня есть ты отдай сейчас:) pavilion_dv

Повідомлень: 30 З нами з: 23.05.16 Подякував: 28 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 08:50 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.

Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали? Позор - это то, что имеем на данный момент. Страна с самыми низкими в Европе зарплатами, тотальной коррупцией, обшарпанными больницами, школами с сортиром на улице, с миллионами работающих за границей и мечтающими покинуть страну навсегда. Вот это - позор, а не признание права жителей ОРДЛО смотреть кино на родном языке и не переименовывать улицы.Если не закончить войну сейчас - тогда надо забыть о реформах, развитии и инвестициях. Лидеры крупнейших стран Европы и США прямо заявили, что поддерживают минские соглашения и формулу Штайнмайера. Какова будет их реакция, если Украина под влиянием радикалов даст заднюю, подумали?



С зарплатами, коррупцией и сортирами на улице, многие страны мира выглядят еще хуже, та же РФия при всей своей нефти/газе выглядит не намного лучше, а во многом хуже Украины. Для улучшения надо было твердо держать вектор на ЕС и НАТО, а не вилять почти 30 лет туды-сюды.



Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки.

Вы никак не поймете, что для окончания войны проект "независимая Украина" нужно закрыть. Такой план у Кремля и они от него не отступят, что бы вы там себе не воображали. Игра в поддавки приведет только к еще большим потерям, к еще большей войне. С зарплатами, коррупцией и сортирами на улице, многие страны мира выглядят еще хуже, та же РФия при всей своей нефти/газе выглядит не намного лучше, а во многом хуже Украины. Для улучшения надо было твердо держать вектор на ЕС и НАТО, а не вилять почти 30 лет туды-сюды.Лидеры ЕС и США с радостью поддержат все, что подпишет тупоголовый президент, им бы санкции с РФ снять поскорее, это же миллиардные убытки.Вы никак не поймете, что для окончания войны проект "независимая Украина" нужно закрыть. Такой план у Кремля и они от него не отступят, что бы вы там себе не воображали. Игра в поддавки приведет только к еще большим потерям, к еще большей войне. Schmit

Повідомлень: 584 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:19 Некоторых любителей мира любой ценой история так ничему не научила.

Те, кто отказался воевать за УНР в 20-е годы прошлого столетия, уже через несколько лет гнили по лагерям или лежали с пулей в затылке, а через десяток лет - ели своих детей. Это была расплата за сдачу страны. Schmit

Повідомлень: 584 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:21 airmax78 написав: Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.



Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.

Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.

Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.

Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.



Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.



Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.

И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики. Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13029 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:28 Re: Політичні дискусії freeze написав: Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.

Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.

Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.

Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.



Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.



Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.

И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики. Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики.

Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум. Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум. Schmit

Повідомлень: 584 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:32 19yuriy91 написав: довольно неплохо, про зе, по.

о чём тут на форуме много копьев уже и будет сломано

https://www.youtube.com/watch?v=mrehqDbkyBs довольно неплохо, про зе, по.о чём тут на форуме много копьев уже и будет сломано

Спасибо, беседа интересная, но слишком длинная.

Послушал минут 20, но час убивать жалко. Спасибо, беседа интересная, но слишком длинная.Послушал минут 20, но час убивать жалко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:39 freeze написав: .....

Особого выбора не наблюдается -

- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения

- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной.

......

Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым. .....Особого выбора не наблюдается -- заплатить по вашей терминологии контрибуцию, в смысле выполнить минские соглашения- не заплатить контрибуцию, не выполнять минские соглашения, то есть фактически заморозить ситуацию на десятилетия, и скорее всего потерять Донбасс, потому что через десятилетия там вырастут новые поколения, полностью интегрированные в Россию, и которые искренне будут считать, что они никак не связаны с Украиной.......Остальные варианты можно считать сказочными - мы выбьем армию РФ из ОРДЛО силой, Путину станет стыдно и он сам уйдет, в России придет к власти Навальный и извинится перед Украиной, россияне будут голодать и попросят Путина-Навального-Шойгу отдать Донбасс и Крым.

Всё верно. Часть вырезал просто, чтобы было короче. Всё верно. Часть вырезал просто, чтобы было короче. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:46 Schmit написав: Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум. Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум.



Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.

Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут. Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13029 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 09:48 Schmit написав: ЛАД написав: .......

Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.

Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются. .......Давно предлагаю участникам форума, выступающим за войну, но что-то желающих не находится.Думаю, 99% проголосовавших депутатов тоже не собираются.



А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями. А вы наивно полагаете, что выбирая позор вместо сопротивления Украина уйдет от войны? Война продолжится, если не сразу, то через несколько лет с еще большими потерями.

1. Я не предлагагаю выбрать позор. Не надо не к месту вспоминать цитаты.

2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее?

Похоже, появился новый Libo. 1. Я не предлагагаю выбрать позор. Не надо не к месту вспоминать цитаты.2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее?Похоже, появился новый Libo. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4194419541964197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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