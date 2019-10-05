Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:57
Re: Політичні дискусії
Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:06
И снова ж таки - разве нарид, как и илиты, не делится у нас на сторонников евроинтеграции (причем для этих, США, или ЕС непринцпиально - они понимают под интеграцией коллективный Запад) и сторонников союза с РФ? Нейтралов то ли специально не меряют социологией, то ли их настолько мало, что они попадают в группу "другое". И разве Слуги нарида еще вчера не были самим наридом - все эти фотографы, тамады, безработные... На рефлекторно-бытовом уровне они, наверняка, еще не потеряли все наридное, что у них было - сколько тут времени прошло. Но на правах илит уже обслуживают одну из 2-х внешних повесток. В обеих поветсках про тот нарид, которому илитой не стать, ни слова - на то они и внешние. Так и живем...
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:09
Собственно история нам однозначно и говорит, что после распада СССР и образования РФ, последняя ни разу не захватывала нелояльные к ней районы. Везде войска РФ были там, где местное население встречало их хлебом и солью.
И Чечню даже внутри собственного государства им не удалось захватить, и Путин вынес из этого урок, Чечню просто купили, и конфликт там завершился с молниеносной скоростью.
Итого по факту доктрина РФ выглядит так -
- если может что-то легко захватить и затем легко удержать без особых последствий, то захвати
- если не можешь захватить, то купи лояльность, кстати это и происходило например с Украиной периода Януковича
- если не можешь легко захватить, а затем легко удержать, не лезь и не имей большие проблемы
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:17
Re: Політичні дискусії
Особливо в Чечні.
А так, то згоден - Путін врахував помилки Гітлера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21
І шо?
Для чого переживання про ОРДЛО, коли тре піклуватися про Україну!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21
Че-че? Какой Штайнмайер, какой Газпром? Может Шредер.. который Герхард?
Во-первых, не помню формулировки "требовал выгнать", во-вторых, ты и захочешь, не придумаешь, на каких-таких основаниях. Тот факт, что я тебя регулярно ловлю на лжи, глупостях и пропаганде - боюсь, не является основанием...
Именно поэтому я поддерживаю закупки топлива Вестингхаус для АЭС - нам это топливо все равно у кого-то покупать, и чем больше поставщиков, тем сильнее их можно расторговывать. И НЕ поддерживаю прекращение российского транзита для реверсных поставок американского газа - это не диверсификация, а смена поставщика: американцы увеличат свои продажи, а мы столкнемся с огромными технологическими вызовами, потеряем 1.5-2 млрд долларов в год на транзите и на 20-30% увеличим себестоимость самого импортного ресурса (СПГ однозначно дороже трубопроводного газа - с физикой не поспоришь).
PS: mephala, сам найдешь ответ на газовой ветке - она не такая большая
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 10:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:29
Желания и потребности Путина это одно, а возможности их реализации совсем другое.
Успехи Путина в Украине достигнуты только там, где ему удалось добиться соответствующих настроений местного населения.
И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.
Hotab писал о парадах в Севастополе, о разнице доходов Росс. и укр. моряков и служащих флота.
Да, были объективные причины - нефть, но была и бездарность и рвачество "элит".
Уже много раз здесь писалось о том, что в своих корыстных целях "элиты" постоянно использовали языковой вопрос, всё сильнее раскалывая страну и только обостряя этот вопрос.
Использовали и националистов, оказывая им поддержку и провозглашая их лозунги и призывы. Чего стоят призывы в 2014 "огородить Донбасс колючей проволокой" (а были и покруче!). Такие призывы помогли Путину значительно больше, чем сила Росс. армии.
Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории.
Путину хорошо удалось использовать наши ошибки, в том числе и в языковом вопросе.
Да, можно обвинять людей в том, что они говорят по-русски и только на этом основании обвинять их в предательстве и объявлять врагами (как тут некоторые и делают), но это, по меньшей мере, неумно, а по большому счёту преступно. Пытаться силой заставить людей отказаться от родного языка не приведет ни к чему кроме сопротивления. А уж во что это выльется ... Может, в глухое сопротивление и недовольство, а, может, в подходящих условиях, как на Донбассе.
Замечу, язык это просто пример, наиболее простой и явный. О др. ошибках говорить дольше и не так очевидно.
Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:39
Re: Політичні дискусії
Ага, мало ватанів в с..аку цілували, мало. Треба було більше - більше грошей, більше російської мови, тоді, можливо, можлиииво, і не махали б власівськими прапорами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:41
Добавлю пару слов.
Почему-то, когда речь идёт о чём-то другом, то вспоминаем, что "3 Вимагати і отримати - це різні речі", а когда о Путине и России, то об этом наши "патриоты" забывают.
Господа "патриоты", для вас Пу всемогущий бог?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 жов, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:42
На сегодня реваншисты опять назначили запуск шатуна?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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