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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41964197419841994200> Додано: Нед 06 жов, 2019 09:57 Re: Політичні дискусії freeze написав: Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон.

ЛАД написав: 2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее? 2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее?

Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю. Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю. Schmit

Повідомлень: 586 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:06 Козак-характерник написав: Така "іліта"... Лише одні "патріоти". Одна частина "іліти" мріє продати Україну пуйлу, щоб стати суб'єктом педерації, інші хочуть стати черговим штатом США. Де в цій схемі український народ? А його думки ніхто й не спитає.

Така "іліта"...Лише одні "патріоти". Одна частина "іліти" мріє продати Україну пуйлу, щоб стати суб'єктом педерації, інші хочуть стати черговим штатом США. Де в цій схемі український народ? А його думки ніхто й не спитає.



И снова ж таки - разве нарид, как и илиты, не делится у нас на сторонников евроинтеграции (причем для этих, США, или ЕС непринцпиально - они понимают под интеграцией коллективный Запад) и сторонников союза с РФ? Нейтралов то ли специально не меряют социологией, то ли их настолько мало, что они попадают в группу "другое". И разве Слуги нарида еще вчера не были самим наридом - все эти фотографы, тамады, безработные... На рефлекторно-бытовом уровне они, наверняка, еще не потеряли все наридное, что у них было - сколько тут времени прошло. Но на правах илит уже обслуживают одну из 2-х внешних повесток. В обеих поветсках про тот нарид, которому илитой не стать, ни слова - на то они и внешние. Так и живем... И снова ж таки - разве нарид, как и илиты, не делится у нас на сторонников евроинтеграции (причем для этих, США, или ЕС непринцпиально - они понимают под интеграцией коллективный Запад) и сторонников союза с РФ? Нейтралов то ли специально не меряют социологией, то ли их настолько мало, что они попадают в группу "другое". И разве Слуги нарида еще вчера не были самим наридом - все эти фотографы, тамады, безработные... На рефлекторно-бытовом уровне они, наверняка, еще не потеряли все наридное, что у них было - сколько тут времени прошло. Но на правах илит уже обслуживают одну из 2-х внешних повесток. В обеих поветсках про тот нарид, которому илитой не стать, ни слова - на то они и внешние. Так и живем... zРадио

Повідомлень: 3743 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:09 Schmit написав: freeze написав: Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон.

ЛАД написав: 2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее? 2. У Вас есть хрустальный шар? Вы видите будущее?

Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю. Не нужны Ванги и хрустальные шары. История нам дает ценные уроки. Надо просто учить историю.



Собственно история нам однозначно и говорит, что после распада СССР и образования РФ, последняя ни разу не захватывала нелояльные к ней районы. Везде войска РФ были там, где местное население встречало их хлебом и солью.



И Чечню даже внутри собственного государства им не удалось захватить, и Путин вынес из этого урок, Чечню просто купили, и конфликт там завершился с молниеносной скоростью.



Итого по факту доктрина РФ выглядит так -

- если может что-то легко захватить и затем легко удержать без особых последствий, то захвати

- если не можешь захватить, то купи лояльность, кстати это и происходило например с Украиной периода Януковича

- если не можешь легко захватить, а затем легко удержать, не лезь и не имей большие проблемы Собственно история нам однозначно и говорит, что после распада СССР и образования РФ, последняя ни разу не захватывала нелояльные к ней районы. Везде войска РФ были там, где местное население встречало их хлебом и солью.И Чечню даже внутри собственного государства им не удалось захватить, и Путин вынес из этого урок, Чечню просто купили, и конфликт там завершился с молниеносной скоростью.Итого по факту доктрина РФ выглядит так -- если может что-то легко захватить и затем легко удержать без особых последствий, то захвати- если не можешь захватить, то купи лояльность, кстати это и происходило например с Украиной периода Януковича- если не можешь легко захватить, а затем легко удержать, не лезь и не имей большие проблемы Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13030 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:17 Re: Політичні дискусії freeze написав: Собственно история нам однозначно и говорит, что после распада СССР и образования РФ, последняя ни разу не захватывала нелояльные к ней районы. Везде войска РФ были там, где местное население встречало их хлебом и солью. Собственно история нам однозначно и говорит, что после распада СССР и образования РФ, последняя ни разу не захватывала нелояльные к ней районы. Везде войска РФ были там, где местное население встречало их хлебом и солью.

Особливо в Чечні.

А так, то згоден - Путін врахував помилки Гітлера. Особливо в Чечні.А так, то згоден - Путін врахував помилки Гітлера. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8503 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21 freeze написав: airmax78 написав: Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства. Вы не понимаете разве, что нас хотят посадить на цепь? Чтобы мы каждый свой шаг согласовывали с xyйлом. Не можем вернуть эти территории силой - отгородиться и укреплять армию. Чтобы когда мокша ослабеет всадить нож в спину. Нах нам не нужны эти люди и эти территории на условиях xyйла. Это смерть для независимого украинского государства.



Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.

Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.

Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.

Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.



Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.



Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.

И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики. Вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что отказ от минских соглашений, то есть заморозка ситуации на долгие десятилетия, это фактический, хотя и незадекларированный отказ от Донбасса, плюс снятие значительных части санкций с России.Донбасс будет быстро реинтегрирован в экономику РФ, сейчас процесс интеграции несколько сдерживается неопределенностью по минским соглашениям, поэтому в Донбасс сейчас Россия абсолютно ничего не вкладывает, но совершенно понятно, что карманные путинские олигархи по команде в качестве социальной нагрузки легко могут вложить несколько миллиардов долларов в экономику ОРДЛО.Если что, то наш гуру-экономики Ахметов не попадает даже в первую двадцатку ТОП Форбс РФ.Причем по сравнению с Приднестровьем процесс интеграции ОРДЛО в РФ будет гораздо более быстрым из-за наличия общей границы.Но я не об этом, а том, что неопределенность ситуации, когда Украина пять лет не может сформулировать свою позицию, что дальше делать с Донбассом, приводит к тому, что на развитии экономики висит громадный якорь, серьезные инвесторы не идут в непонятную страну, где вроде война, вроде нет, где все ругаются между собой и не могут принять никаких решений.Поэтому или давайте подписывайте, что там хотят Меркель, или Макрон, или прямо скажите, морозим ситуацию на десятилетия, отдаем решение вопроса будущим поколениям, пусть они разбираются, что делать, раз это поколение не может определиться.И любое из этих двух решений даст толчок развитию страны и ее экономики.

І шо?

Для чого переживання про ОРДЛО, коли тре піклуватися про Україну! І шо?Для чого переживання про ОРДЛО, коли тре піклуватися про Україну! В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16313 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21 budivelnik написав: 1 Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром

1 Росіяни без вимог ввели Штанмайєра в Газпром



Че-че? Какой Штайнмайер, какой Газпром? Может Шредер.. который Герхард?



budivelnik написав: 2 Я вимагав вигнати вас з цих сторінок-і що

2 Я вимагав вигнати вас з цих сторінок-і що



Во-первых, не помню формулировки "требовал выгнать", во-вторых, ты и захочешь, не придумаешь, на каких-таких основаниях. Тот факт, что я тебя регулярно ловлю на лжи, глупостях и пропаганде - боюсь, не является основанием...



budivelnik написав: 4 Те що американці боряться за свій ринок в Європі - для мене не новина.

Головне щоб їх бажання співпадали з нашими потребами.

Нам потрібно максимально відірватись від росії. 4 Те що американці боряться за свій ринок в Європі - для мене не новина.Головне щоб їх бажання співпадали з нашими потребами.



Именно поэтому я поддерживаю закупки топлива Вестингхаус для АЭС - нам это топливо все равно у кого-то покупать, и чем больше поставщиков, тем сильнее их можно расторговывать. И НЕ поддерживаю прекращение российского транзита для реверсных поставок американского газа - это не диверсификация, а смена поставщика: американцы увеличат свои продажи, а мы столкнемся с огромными технологическими вызовами, потеряем 1.5-2 млрд долларов в год на транзите и на 20-30% увеличим себестоимость самого импортного ресурса (СПГ однозначно дороже трубопроводного газа - с физикой не поспоришь).



PS: mephala, сам найдешь ответ на газовой ветке - она не такая большая Че-че? Какой Штайнмайер, какой Газпром? Может Шредер.. который Герхард?Во-первых, не помню формулировки "требовал выгнать", во-вторых, ты и захочешь, не придумаешь, на каких-таких основаниях. Тот факт, что я тебя регулярно ловлю на лжи, глупостях и пропаганде - боюсь, не является основанием...Именно поэтому я поддерживаю закупки топлива Вестингхаус для АЭС - нам это топливо все равно у кого-то покупать, и чем больше поставщиков, тем сильнее их можно расторговывать. И НЕ поддерживаю прекращение российского транзита для реверсных поставок американского газа - это не диверсификация, а смена поставщика: американцы увеличат свои продажи, а мы столкнемся с огромными технологическими вызовами, потеряем 1.5-2 млрд долларов в год на транзите и на 20-30% увеличим себестоимость самого импортного ресурса (СПГ однозначно дороже трубопроводного газа - с физикой не поспоришь).PS: mephala, сам найдешь ответ на газовой ветке - она не такая большая Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 10:44, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3743 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:29 Козак-характерник написав: ЛАД написав: ......

Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.

Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое? ......Считаю, что в принципе возможен и вариант заморозки. Но не односторонней, а как результат обоюдных договоренностей. Тоже писал о таком - мы живём по своим законам, вы по своим, сотрудничаем, где выгодно, и друг друга не трогаем. Это зависит от настроения людей. Настроения оставшихся на Донбассе не знаю, потому точно говорить не могу.Да, отрезать Донбасс больно, но если они не хотят жить в Украине, то что поделаешь. Если хотят, добро пожаловать. И второй момент, если у нас много таких, которые считают, что 10 тыс. надо расстрелять, а 200 тыс. посадить (тут высказывалось такое), никаких амнистий, то разговор о возврате Донбасса можно сразу считать законченным. У этих 10 и 200 тыс. есть пусть даже по 4 родственника (очень скромно) т.е. уже наберётся под миллион. Кто-то считает, что вернуть в страну такую массу недовольных это реально? Кто-то думает, что жители Донбасса согласятся на такое?

.....

2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого. .....2. Це не можливо. Найм'якший сценарій - в'ялотекуча окопна війна, як зараз. Повністю заморозки не буде, а значить гинутимуть люди. Не в такій кількості, як при повноцінній гарячій війні, але від того не легше. Пуйло не для того розпочав війну, щоб морозити конфлікт. Йому потрібні поступки від України, а не Донбас. Віддасте Донбас, захопить нову територію, щоб далі тиснути. Що він хоче? Головна страшилка - вступ до НАТО. Як компроміс, нейтральний статус, цілком можливий, за гарантією провідних країн, підписантів Будапештського меморандуму. Є інші моменти для торгу. Але це вже знов, предмет перемовин. Політика - мистецтво можливого.

Желания и потребности Путина это одно, а возможности их реализации совсем другое.

Успехи Путина в Украине достигнуты только там, где ему удалось добиться соответствующих настроений местного населения.

И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.

Hotab писал о парадах в Севастополе, о разнице доходов Росс. и укр. моряков и служащих флота.

Да, были объективные причины - нефть, но была и бездарность и рвачество "элит".

Уже много раз здесь писалось о том, что в своих корыстных целях "элиты" постоянно использовали языковой вопрос, всё сильнее раскалывая страну и только обостряя этот вопрос.

Использовали и националистов, оказывая им поддержку и провозглашая их лозунги и призывы. Чего стоят призывы в 2014 "огородить Донбасс колючей проволокой" (а были и покруче!). Такие призывы помогли Путину значительно больше, чем сила Росс. армии.

Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди , а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории .



Путину хорошо удалось использовать наши ошибки, в том числе и в языковом вопросе.

Да, можно обвинять людей в том, что они говорят по-русски и только на этом основании обвинять их в предательстве и объявлять врагами (как тут некоторые и делают), но это, по меньшей мере, неумно, а по большому счёту преступно. Пытаться силой заставить людей отказаться от родного языка не приведет ни к чему кроме сопротивления. А уж во что это выльется ... Может, в глухое сопротивление и недовольство, а, может, в подходящих условиях, как на Донбассе.



Замечу, язык это просто пример, наиболее простой и явный. О др. ошибках говорить дольше и не так очевидно.



Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней. Желания и потребности Путина это одно, а возможности их реализации совсем другое.Успехи Путина в Украине достигнуты только там, где ему удалось добиться соответствующих настроений местного населения.И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.Hotab писал о парадах в Севастополе, о разнице доходов Росс. и укр. моряков и служащих флота.Да, были объективные причины - нефть, но была и бездарность и рвачество "элит".Уже много раз здесь писалось о том, что в своих корыстных целях "элиты" постоянно использовали языковой вопрос, всё сильнее раскалывая страну и только обостряя этот вопрос.Использовали и националистов, оказывая им поддержку и провозглашая их лозунги и призывы. Чего стоят призывы в 2014 "огородить Донбасс колючей проволокой" (а были и покруче!). Такие призывы помогли Путину значительно больше, чем сила Росс. армии.Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится оДонбасса и ему нужны именно, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны толькоПутину хорошо удалось использовать наши ошибки, в том числе и в языковом вопросе.Да, можно обвинять людей в том, что они говорят по-русски и только на этом основании обвинять их в предательстве и объявлять врагами (как тут некоторые и делают), но это, по меньшей мере, неумно, а по большому счёту преступно. Пытаться силой заставить людей отказаться от родного языка не приведет ни к чему кроме сопротивления. А уж во что это выльется ... Может, в глухое сопротивление и недовольство, а, может, в подходящих условиях, как на Донбассе.Замечу, язык это просто пример, наиболее простой и явный. О др. ошибках говорить дольше и не так очевидно.Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14361 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:39 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней. Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней.

Ага, мало ватанів в с..аку цілували, мало. Треба було більше - більше грошей, більше російської мови, тоді, можливо, можлиииво, і не махали б власівськими прапорами. Ага, мало ватанів в с..аку цілували, мало. Треба було більше - більше грошей, більше російської мови, тоді, можливо, можлиииво, і не махали б власівськими прапорами. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8503 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:41 Добавлю пару слов.

Почему-то, когда речь идёт о чём-то другом, то вспоминаем, что "3 Вимагати і отримати - це різні речі", а когда о Путине и России, то об этом наши "патриоты" забывают.

Господа "патриоты", для вас Пу всемогущий бог? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 жов, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14361 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 10:42 На сегодня реваншисты опять назначили запуск шатуна? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9444 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6297 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 41964197419841994200> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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