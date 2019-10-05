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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:46
lapay написав: ЛАД написав:
Ещё раз мой вывод - Путин добился успехов только там, где мы своими ошибками создали ему благоприятные условия. Поэтому считаю, что вариант полной заморозки конфликта (в том или ином виде) вполне возможен. Без того, чтобы получить новую войну через несколько лет. При правильной нашей политике - как внутренней, так и внешней.
Ага, мало ватанів в с..аку цілували, мало. Треба було більше - більше грошей, більше російської мови, тоді, можливо, можлиииво, і не махали б власівськими прапорами.
Вы не Франт. От Вас ожидал более весомых и серьезных аргументов, а не про "сраку".
К сожалению ... "що маэмо, те маэмо".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:50
ЛАД написав:
К сожалению ... "що маэмо, те маэмо".
Це вони мають, те що мають, особливо в Лугандоні. За що боролись, на те і напоролись.
Я подивлюсь, як білоруські ватани не будуть махати власівськіми прапорами, коли Путлер дасть команду "Фас".
Востаннє редагувалось lapay
в Нед 06 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:51
lapay написав:
Ага, мало ватанів в с..аку цілували, мало. Треба було більше - більше грошей, більше російської мови, тоді, можливо, можлиииво, і не махали б власівськими прапорами.
Прослідковується просте бажання ватанів-отримувати побільше і з двох боків
Пуйла лякати тим що от вони раССейський мІр підтримали - а їх злобні укропи принижують і грозяться знищити
Україну лякати тим що якщо їм не дадуть паразитувати за рахунок дотацій на мову/пенсії - то вони ще сильніше почнуть махати триколорами....
При цьому ці дебілоїди не розуміють однієї біологічної властивості
Чим більше паразит забирає поживних речовин з тіла того на кому паразитує - тим швидше цьому ж паразиту стане нічого їсти...
Паразити чомусь фантазують що причиною зникнення кормової бази буде загибель організма... і вони зможуть знайти собі інший...
В реалі причина інша- паразита просто знищать.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:53
И последнее.
Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
Не нравится формула Штанмайера, предложите что-то другое.
Что надо делать?
"Дранг нах" Донецк? Москву?
Сегодняшняя и прошедших 4 лет политика "ни войны, ни мира"?
Что-то другое?
Прошу, выскажитесь наконец.
Или отмолчитесь так же, как с вопросом готовы ли пойти на фронт?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:53
lapay написав: ЛАД написав:
К сожалению ... "що маэмо, те маэмо".
Це вони мають, те що мають, особливо в Лугандоні. За що боролись, на те і напоролись.
Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:55
lapay написав: ЛАД написав:
К сожалению ... "що маэмо, те маэмо".
Це вони мають, те що мають, особливо в Лугандоні. За що боролись, на те і напоролись.
"що маэмо, те маэмо" я писал о Вашем ответе, а не о Лугандоне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:57
ЛАД написав:
И последнее.
Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
Не нравится формула Штанмайера, предложите что-то другое.
Что надо делать?
"Дранг нах" Донецк? Москву?
Сегодняшняя и прошедших 4 лет политика "ни войны, ни мира"?
Что-то другое?
Прошу, выскажитесь наконец.
Или отмолчитесь так же, как с вопросом готовы ли пойти на фронт?
Да сдаться и усё. Без ордиллососсии нам не жить. Так пропадай оно все пропадом. А у пути хорошо, пенсии будут, жилье подорожает, аренда вверх, все заработают.
Нефиг дергаться.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:57
Вкладчик1234 написав:
Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?
Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними
військами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:58
lapay написав: ЛАД написав:
К сожалению ... "що маэмо, те маэмо".
Це вони мають, те що мають, особливо в Лугандоні. За що боролись, на те і напоролись.
Чим далі в ліс-тим товщі партизани...
Я все більше і більше схиляюсь до думки що Україна повинна
а - заявити для всіх хто хоче покинути територію ОРДЛО-вона надасть кредити на облаштування на новому місці ( якщо таке буде особисто створю фонд допомоги для переміщених і залучу своїх друзів , мільярди не обіцяю - але мільйони гривень знайдемо)
б - заборонити проросійську пропаганду
в - зафіксувати сьогоднішній кордон з ОРДЛО і припинити пропуск через нього
г - після закінчення терміну переселення-повністю припинити виплати пенсій тим хто залишиться на території ОРДЛО
Як на мене
Проросійські політики з українським громадянством втративши свою кормову базу в ОРДЛО і Криму - тепер розуміють ,що якщо не повернути ОРДЛО в Україну-їх політичні погляди нікому стануть не цікаві,а значить на наступних виборах їм гаплик,саме з цим і повязана проросійська істерія бувших оппожопоблоківців
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:59
ЛАД написав:
Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
читай мене вище.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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