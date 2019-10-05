Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01

zРадио

По тому вопросу.

Зачем мне у себя спрашивать?)))

Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.

Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))

Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.

Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.



Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.



Опять же это только один из вариантов.

Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.