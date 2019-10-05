Підтримую. Фінський сценарій.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01
Підтримую. Фінський сценарій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01
zРадио
По тому вопросу.
Зачем мне у себя спрашивать?)))
Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.
Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))
Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.
Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.
Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.
Опять же это только один из вариантов.
Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:06
На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.
Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:12
Да ты сразу вываливай все вопросы. Давно их здесь не было - если война почему торговля. Почему газ, почему люди туда-сюда ездят.
Это же свежо, давно по сотому кругу не ходили.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14
Вообще-то в случае внешней агрессии Президент должен ввести военное положение? Так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14
Войска или российские, или ещё чьи.
Организация террористическая -- ДНР, ЛНР или ещё какая.
Но российско-террористические войска --- это или новый род войск))), или террористическая организация Россия.
З.Ы. рашка - страна. Страна - агрессор.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:16
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