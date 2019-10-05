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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4197419841994200
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
читай мене вище.

Підтримую. Фінський сценарій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01

zРадио
По тому вопросу.
Зачем мне у себя спрашивать?)))
Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.
Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))
Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.
Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.

Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.

Опять же это только один из вариантов.
Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:06

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.

Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.

Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)


Да ты сразу вываливай все вопросы. Давно их здесь не было - если война почему торговля. Почему газ, почему люди туда-сюда ездят.
Это же свежо, давно по сотому кругу не ходили.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14

Вообще-то в случае внешней агрессии Президент должен ввести военное положение? Так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

:lol: :lol: :lol:

Войска или российские, или ещё чьи.
Организация террористическая -- ДНР, ЛНР или ещё какая.

Но российско-террористические войска --- это или новый род войск))), или террористическая организация Россия.

https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/10/inf ... ciyax-mira

З.Ы. рашка - страна. Страна - агрессор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:16

  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины.
Schmit
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  #<1 ... 4197419841994200
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