RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 419841994200420142024203>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:59

  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
читай мене вище.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21499
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
читай мене вище.

Підтримую. Фінський сценарій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:01

zРадио
По тому вопросу.
Зачем мне у себя спрашивать?)))
Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.
Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))
Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.
Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.

Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.

Опять же это только один из вариантов.
Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:06

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.

Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9446
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6297 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.

Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)


Да ты сразу вываливай все вопросы. Давно их здесь не было - если война почему торговля. Почему газ, почему люди туда-сюда ездят.
Это же свежо, давно по сотому кругу не ходили.
vano80
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14

Вообще-то в случае внешней агрессии Президент должен ввести военное положение? Так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9446
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6297 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:14

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

:lol: :lol: :lol:

Войска или российские, или ещё чьи.
Организация террористическая -- ДНР, ЛНР или ещё какая.

Но российско-террористические войска --- это или новый род войск))), или террористическая организация Россия.

https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/10/inf ... ciyax-mira

З.Ы. рашка - страна. Страна - агрессор.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:16

  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную территорию границу Украины.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 06 жов, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:20

  Вкладчик1234 написав:Вообще-то в случае внешней агрессии Президент должен ввести военное положение? Так?


Напомни что было когда ввел частично вп на отдельных территориях. После агрессии на наши суда.
Вы же на говно извелись, рассказывая про узурпацию.
vano80
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:21

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.

Індія Пакистану війну теж не об'являла, а воюють вже сімдесят років. Наскільки я знаю, СРСР теж не об'являв війну Німеччині. Так що можете засунути путінські шпаргалки йому в ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 419841994200420142024203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13495)
06.10.2019 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.