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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41994200420142024203>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:23

  freeze написав:
  Schmit написав:Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум.


Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.
Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:24

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины.

порох - это флюгер, который выступал и выступает за и против своих же предложений, в зависимости от того, чего хотел достичь.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27

А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?

Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:29

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:27
А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?

Щоб можна було залучити війська. Ватани вже забули, що в Чечні режим КТО був десять років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:31

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  ЛАД написав:Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.
Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины.


Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.
Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие.
Требовать вывода войск, отдать контроль за границей, можно сколько угодно долго, впрочем пять лет требований уже прошло.
Еще есть классный вариант возврата уже и Крыма от папередников и нынешних, надо поднять уровень жизни у нас так сильно, чтобы крымчане сами назад попросились.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33

  mephala написав:
  freeze написав:
  Schmit написав:Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум.


Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.
Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік.

а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:34

  Schmit написав:


А что по поводу этой "формулы" думают Гордон с пирамидками и гадалками, "военный эксперт" Арестович, "военный журналист" Бабченко, "хз кто" И. Беркут с Сарочкой, и т.д.? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48

  Клиент_ написав:а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:49

  ЛАД написав:Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории.

А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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