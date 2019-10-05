Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41994200420142024203> Додано: Нед 06 жов, 2019 11:23 freeze написав: Schmit написав: Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум. Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум.



Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.

Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут. Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік. ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік. mephala Повідомлень: 5593 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:24 Schmit написав: ЛАД написав: Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать. Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.

Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины. Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины.

порох - это флюгер, который выступал и выступает за и против своих же предложений, в зависимости от того, чего хотел достичь. порох - это флюгер, который выступал и выступает за и против своих же предложений, в зависимости от того, чего хотел достичь. Клиент_ Повідомлень: 79 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27 А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?



Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6297 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27 Schmit

Повідомлень: 587 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:29 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: 27

А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО? 27А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?

Щоб можна було залучити війська. Ватани вже забули, що в Чечні режим КТО був десять років. Щоб можна було залучити війська. Ватани вже забули, що в Чечні режим КТО був десять років. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8504 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:31 Re: Політичні дискусії Schmit написав: ЛАД написав: Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать. Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.

Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины. Дальше усиливать армию. Не сдавать позиций.Добиваться выполнения Минска по дорожной карте Пороха, которую уже согласовали европейские партнеры с вводом миротворцев на неподконтрольную границу Украины.



Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.

Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие.

Требовать вывода войск, отдать контроль за границей, можно сколько угодно долго, впрочем пять лет требований уже прошло.

Еще есть классный вариант возврата уже и Крыма от папередников и нынешних, надо поднять уровень жизни у нас так сильно, чтобы крымчане сами назад попросились. Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие.Требовать вывода войск, отдать контроль за границей, можно сколько угодно долго, впрочем пять лет требований уже прошло.Еще есть классный вариант возврата уже и Крыма от папередников и нынешних, надо поднять уровень жизни у нас так сильно, чтобы крымчане сами назад попросились. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13031 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33 mephala написав: freeze написав: Schmit написав: Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум. Нет, это вы создаете себе иллюзию самовнушения, и не понимаете, что никакой Минск не остановит войну и РФ нужна реинтеграция не ОРДЛО, а всего юго-востока, как минимум.



Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.

Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут. Не надо себя запугивать, пять лет прошло под запугиванием определенных лиц типа Турчинова и тд, что РФ будет захватывать Киев, Харьков, Херсон. И чтобы кроме страха еще объяснили, те, кто говорят о новой атаке РФ, как технически будет происходить захват, зачем он нужен, и как захват будет поддерживаться, и как отреагируют сильные мира сего, Россия не входит и в десятку экономик мира.Так в страхе и вся жизнь пройдет. И только в конце дойдет, что то, что хотела Россия уже захватила, потому что захватывает РФ только лояльные к ней районы, больше не может ни морально, ни материально, но главное захватить нелояльные районы - это получить жесткий ответ от сильных мира сего. Путин четко понимает, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік. ситуація 2014 року готувалася не один рік. так що залишивши йому Донбас він почне далі продвигатися. звісно ж не на наступний рік.

а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. Клиент_ Повідомлень: 79 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:34 Schmit написав:



А что по поводу этой "формулы" думают Гордон с пирамидками и гадалками, "военный эксперт" Арестович, "военный журналист" Бабченко, "хз кто" И. Беркут с Сарочкой, и т.д.? А что по поводу этой "формулы" думают Гордон с пирамидками и гадалками, "военный эксперт" Арестович, "военный журналист" Бабченко, "хз кто" И. Беркут с Сарочкой, и т.д.? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6297 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48 Клиент_ написав: а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. mephala Повідомлень: 5593 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:49 ЛАД написав: Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди , а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории .

Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится оДонбасса и ему нужны именно, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только

А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати. А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41994200420142024203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм