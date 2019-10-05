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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4200420142024203> Додано: Нед 06 жов, 2019 11:50 Re: Політичні дискусії freeze написав: Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.

Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие. Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие.

Ну так в том и задумка. Была. И еще у некоторых есть надежды сохранить.

Столетие 1984.. Это ж голубая мечта любого подонка во власти. Ну так в том и задумка. Была. И еще у некоторых есть надежды сохранить.Столетие 1984.. Это ж голубая мечта любого подонка во власти. fokus Повідомлень: 449 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 11:56 mephala написав: Клиент_ написав: а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.

Против БТГ нет.



Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО? Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.Против БТГ нет.Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО? detroytred

Повідомлень: 22201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:02 Yuri_T написав: budivelnik написав: Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.

и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.

теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.

вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.

Вы подтвердили правильность моего решения (см. подпись).

Сейчас прочитал, т.к. Вас процитировали (к сожалению).

О моих потомках не Вам судить.

С 1993 я не наёмный работник. Никогда не писал о своём матер. положении, но, думаю, как минимум, не хуже будивельника. И ни разу не пользовался ни субсидиями, ни какими-то льготами в независимой Украине.

Ваше хамство не удивляет. Хамло есть хамло, где бы ни работало - хоть дворником, хоть на фондовом рынке.

Удивляет ненависть. Откуда столько? Неудовлетворенное самолюбие и претензии? Неуважение детей? Плохое здоровье? Что-то классовое?

Оставайтесь со своей ненавистью, но учтите, что это очень плохо отражается на здоровье. Если не верите, проконсультируйтесь у холявы. Вы подтвердили правильность моего решения (см. подпись).Сейчас прочитал, т.к. Вас процитировали (к сожалению).О моих потомках не Вам судить.С 1993 янаёмный работник. Никогда не писал о своём матер. положении, но, думаю, как минимум, не хуже будивельника. И ни разу не пользовался ни субсидиями, ни какими-то льготами в независимой Украине.Ваше хамство не удивляет. Хамло есть хамло, где бы ни работало - хоть дворником, хоть на фондовом рынке.Удивляет ненависть. Откуда столько? Неудовлетворенное самолюбие и претензии? Неуважение детей? Плохое здоровье? Что-то классовое?Оставайтесь со своей ненавистью, но учтите, что это очень плохо отражается на здоровье. Если не верите, проконсультируйтесь у Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14364 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:03 Стартовал митинг "общественных организаций"))) на Майдане.

Посмотрел трансляцию...

Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций - так себя ведут, когда "попросили" постоять для количества. Кучки оглядывающихся по сторонам рюкзачников(профессиональные митингующие), группы фотографов, национально свидомые в фуражках-петлюровках, вкрапления лиц пенсионного возраста. Между людей бродит "Нацкорпус", телевидение "Свобода" во время репортажа успело проговориться, что митинг собрали ЕС и Свобода

С эстрады звучат типа патриотические песни (главное, чтобы был нестройный бас, что-то там про кровь и перемогу)

Пока не замечен козак-Гаврилюк - похоже, ему больше не по чину с голотой яшкаться)))

Тамада со сцены призвал всех обмотать руку желтым скотчем в знак поддержки, но граждане как-то с этим делом не спешат. Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 06 жов, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 8779 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1031 раз. Подякували: 2313 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:08 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди , а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории .

Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится оДонбасса и ему нужны именно, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только

А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати. А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати.

Додати хочу, що багато хто думає, що триває оборонна війна, а насправді окупація не припинялася з 1917. Все що відбувається зараз, це окозамилювання для пересічних. Мафія просто перерозподіляє ресурси, як матеріальні так і людські, базу кормлєнія. Банда немає національності. Додати хочу, що багато хто думає, що триває оборонна війна, а насправді окупація не припинялася з 1917. Все що відбувається зараз, це окозамилювання для пересічних. Мафія просто перерозподіляє ресурси, як матеріальні так і людські, базу кормлєнія. Банда немає національності. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:11 detroytred написав: mephala написав: Клиент_ написав: а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.

Против БТГ нет.



Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО? Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.Против БТГ нет.Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?

Вполне возможно, что если бы остался По с его политикой поддержки националистов (а это становилось чем дальше, тем сильнее) и его экономич. политикой, могла бы появиться и "поддержка населения за межами ОРДЛО". Вполне возможно, что если бы остался По с его политикой поддержки националистов (а это становилось чем дальше, тем сильнее) и его экономич. политикой, могла бы появиться и "поддержка населения за межами ОРДЛО". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14364 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:16 Козак-характерник

Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.

Там были совершенно другие причины, процессы и люди.

Элита конца Союза очень далека от "комиссаров". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14364 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:20 detroytred написав: mephala написав: Клиент_ написав: а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.

Против БТГ нет.



Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО? Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.Против БТГ нет.Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?

ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4764609#p4764609 ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок? mephala Повідомлень: 5593 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:26 ЛАД написав: Козак-характерник

Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.

Там были совершенно другие причины, процессы и люди.

Элита конца Союза очень далека от "комиссаров". Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.Там были совершенно другие причины, процессы и люди.Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.



Правда Игоря Талькова о России ХХ века



«Не в силе Бог, но в правде»



Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.



Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.



Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.



Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».



В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.



Всенародного покаяния за произошедшие многочисленные грехи во время революции и в последующие годы народ России, к сожалению, не совершил . И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.



Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.



Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.



Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.



Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.



Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».



В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.



До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?



Этот мир.



Мы живём, как на вулкане,

И всю жизнь играем в тир:

В этом тире каждый стал из нас мишенью.

И так часто называем грешным этот мир,

А своих не замечаем прегрешений.

Этот мир несовершенный

Состоит из всех из нас.

Он - прямое отраженье

Наших чувств и наших глаз.

Этот мир не станет лучше,

И не станет он добрей,

Если сами мы добрее не станем.

Мы грешим непониманьем

Наших близких и друзей,

И в страну Любви

Горят мосты за нами.

Опустошённые пожаром

Взвинченных страстей,

Мы разглядываем мир

Сквозь призму разочарований.

Этот мир несовершенный

Состоит из всех из нас.

Он - прямое отраженье

Наших чувств и наших глаз.

Этот мир не станет лучше,

И не станет он добрей,

Если сами мы добрее не станем. Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.Правда Игоря Талькова о России ХХ века«Не в силе Бог, но в правде»Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.. И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?Этот мир.Мы живём, как на вулкане,И всю жизнь играем в тир:В этом тире каждый стал из нас мишенью.И так часто называем грешным этот мир,А своих не замечаем прегрешений.Этот мир несовершенныйСостоит из всех из нас.Он - прямое отраженьеНаших чувств и наших глаз.Этот мир не станет лучше,И не станет он добрей,Если сами мы добрее не станем.Мы грешим непониманьемНаших близких и друзей,И в страну ЛюбвиГорят мосты за нами.Опустошённые пожаромВзвинченных страстей,Мы разглядываем мирСквозь призму разочарований.Этот мир несовершенныйСостоит из всех из нас.Он - прямое отраженьеНаших чувств и наших глаз.Этот мир не станет лучше,И не станет он добрей,Если сами мы добрее не станем. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 12:45, всього редагувалось 4 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:27 Re: Політичні дискусії antey1969 написав: Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций

Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.

Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.

Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик.. Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик.. fokus Повідомлень: 449 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4200420142024203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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