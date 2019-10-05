Додано: Нед 06 жов, 2019 11:49

ЛАД написав: Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится о людях Донбасса и ему нужны именно люди , а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только территории .

Сегодняшняя пропаганда о том, что на Донбассе люди какие-то другие и сотни тысяч людей должны быть посажены, из той же оперы. Наши националисты не понимают (или делают вид), что это работает только на руку Путину - получается, что Путин заботится оДонбасса и ему нужны именно, а Украине, от имени кот. якобы выступают националисты, нужны только

А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати.