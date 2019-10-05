А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?
Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27
А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?
Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:29
Re: Політичні дискусії
Щоб можна було залучити війська. Ватани вже забули, що в Чечні режим КТО був десять років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:31
Re: Політичні дискусії
Это собственно и есть озвученный вариант по факту заморозить конфликт на десятилетия, если не больше.
Для того чтобы укрепить армию до уровня бюджета российской армии и ее оснащенности всякими крылатыми ракетами и тд уйдет столетие.
Требовать вывода войск, отдать контроль за границей, можно сколько угодно долго, впрочем пять лет требований уже прошло.
Еще есть классный вариант возврата уже и Крыма от папередников и нынешних, надо поднять уровень жизни у нас так сильно, чтобы крымчане сами назад попросились.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33
а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:34
А что по поводу этой "формулы" думают Гордон с пирамидками и гадалками, "военный эксперт" Арестович, "военный журналист" Бабченко, "хз кто" И. Беркут с Сарочкой, и т.д.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:49
А я про що пишу увесь час? Всі ці ярлики про "ватанів", "ватні" міста, це на руку пуйлу. Розпалювання ворожнечі і вже інші країни бачать, що тут дійсно внутрішньогромадянський конфлікт, а не зовнішня агресія. Звісно, що промивка мозгів йде. А промивати мозги масово, може лиш той, хто має ресурс відповідний і медіа. Значить комусь це треба. А кому? Я вже писав, що треба зріть в корінь проблеми, а не фрагментарно. Корінь проблеми полягає в подіях 1917, коли терористи захопили владу і створили терористичну державу, велику зону, концтабір. Тобто мафія стала державою. І ця мафія на пострадянському просторі продовжує контролювати все. Звісно, що вони мімікрували під нову буржуазію в союзі з криміналом, але їх сутність від того не змінилася і методи керівництва. Це комісари, вбивці. І вони стравлюють між собою людей, цілі народи, щоб розподіляти та володарювати. Це Зло у чистому вигляді. Пересічним людям, хоч в Україні, хоч в тій РФ, немає чого ділити. В них немає активів, нерухомості за кордоном, а мафія все то має. Тому, щоб стравити людей і вкидають гасла про мову, історію, першосортність і другосортність людей, тобто грають на інстинктах, поганій інформованості, малоосвіченості. Дебілізують населення, одним словом. Бо таким матеріалом легше керувати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:50
Re: Політичні дискусії
Ну так в том и задумка. Была. И еще у некоторых есть надежды сохранить.
Столетие 1984.. Это ж голубая мечта любого подонка во власти.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:56
Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.
Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?
|