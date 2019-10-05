Ну так в том и задумка. Была. И еще у некоторых есть надежды сохранить.
Столетие 1984.. Это ж голубая мечта любого подонка во власти.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:50
Re: Політичні дискусії
Ну так в том и задумка. Была. И еще у некоторых есть надежды сохранить.
Столетие 1984.. Это ж голубая мечта любого подонка во власти.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:56
Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.
Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:02
Вы подтвердили правильность моего решения (см. подпись).
Сейчас прочитал, т.к. Вас процитировали (к сожалению).
О моих потомках не Вам судить.
С 1993 я не наёмный работник. Никогда не писал о своём матер. положении, но, думаю, как минимум, не хуже будивельника. И ни разу не пользовался ни субсидиями, ни какими-то льготами в независимой Украине.
Ваше хамство не удивляет. Хамло есть хамло, где бы ни работало - хоть дворником, хоть на фондовом рынке.
Удивляет ненависть. Откуда столько? Неудовлетворенное самолюбие и претензии? Неуважение детей? Плохое здоровье? Что-то классовое?
Оставайтесь со своей ненавистью, но учтите, что это очень плохо отражается на здоровье. Если не верите, проконсультируйтесь у холявы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:03
Стартовал митинг "общественных организаций"))) на Майдане.
Посмотрел трансляцию...
Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций - так себя ведут, когда "попросили" постоять для количества. Кучки оглядывающихся по сторонам рюкзачников(профессиональные митингующие), группы фотографов, национально свидомые в фуражках-петлюровках, вкрапления лиц пенсионного возраста. Между людей бродит "Нацкорпус", телевидение "Свобода" во время репортажа успело проговориться, что митинг собрали ЕС и Свобода
С эстрады звучат типа патриотические песни (главное, чтобы был нестройный бас, что-то там про кровь и перемогу)
Пока не замечен козак-Гаврилюк - похоже, ему больше не по чину с голотой яшкаться)))
Тамада со сцены призвал всех обмотать руку желтым скотчем в знак поддержки, но граждане как-то с этим делом не спешат.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 06 жов, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:08
Додати хочу, що багато хто думає, що триває оборонна війна, а насправді окупація не припинялася з 1917. Все що відбувається зараз, це окозамилювання для пересічних. Мафія просто перерозподіляє ресурси, як матеріальні так і людські, базу кормлєнія. Банда немає національності.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:11
Вполне возможно, что если бы остался По с его политикой поддержки националистов (а это становилось чем дальше, тем сильнее) и его экономич. политикой, могла бы появиться и "поддержка населения за межами ОРДЛО".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:16
Козак-характерник
Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.
Там были совершенно другие причины, процессы и люди.
Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:20
ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4764609#p4764609
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:26
Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.
Правда Игоря Талькова о России ХХ века
«Не в силе Бог, но в правде»
Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.
Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.
Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.
Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».
В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.
Всенародного покаяния за произошедшие многочисленные грехи во время революции и в последующие годы народ России, к сожалению, не совершил. И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.
Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.
Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.
Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.
Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.
Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».
В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.
До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?
Этот мир.
Мы живём, как на вулкане,
И всю жизнь играем в тир:
В этом тире каждый стал из нас мишенью.
И так часто называем грешным этот мир,
А своих не замечаем прегрешений.
Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.
Он - прямое отраженье
Наших чувств и наших глаз.
Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.
Мы грешим непониманьем
Наших близких и друзей,
И в страну Любви
Горят мосты за нами.
Опустошённые пожаром
Взвинченных страстей,
Мы разглядываем мир
Сквозь призму разочарований.
Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.
Он - прямое отраженье
Наших чувств и наших глаз.
Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 12:45, всього редагувалось 4 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:27
Re: Політичні дискусії
Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.
Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.
Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик..
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