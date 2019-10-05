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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4200420142024203
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:27

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций

Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.
Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.
Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик..
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:28

  mephala написав:
  detroytred написав:
  mephala написав:[quote="4764627:Клиент_"
а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.

Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?

ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4764609#p4764609[/quote]
Ну и?
Я читал весь диалог с самого начала.

Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.
Нормальная привычка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:31

Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ".
"Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"

http://history.org.ua/LiberUA/966-500-2 ... -232-5.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35

  ЛАД написав:Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:42

zРадио
В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.

Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))

А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.
В лучшем случае - лучших из худших.
Потом вешают ответственность за выбор.

Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?

В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение :o
detroytred
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  #<1 ... 4200420142024203
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