Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.
Правда Игоря Талькова о России ХХ века
«Не в силе Бог, но в правде»
Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.
Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.
Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.
Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».
В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.
Всенародного покаяния за произошедшие многочисленные грехи во время революции и в последующие годы народ России, к сожалению, не совершил. И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.
Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.
Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.
Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.
Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.
Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».
В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.
До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?
Этот мир.
Мы живём, как на вулкане,
И всю жизнь играем в тир:
В этом тире каждый стал из нас мишенью.
И так часто называем грешным этот мир,
А своих не замечаем прегрешений.
Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.
Он - прямое отраженье
Наших чувств и наших глаз.
Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.
Мы грешим непониманьем
Наших близких и друзей,
И в страну Любви
Горят мосты за нами.
Опустошённые пожаром
Взвинченных страстей,
Мы разглядываем мир
Сквозь призму разочарований.
Этот мир несовершенный
Состоит из всех из нас.
Он - прямое отраженье
Наших чувств и наших глаз.
Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не станем.