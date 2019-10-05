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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4200420142024203 Додано: Нед 06 жов, 2019 12:26 ЛАД написав: Козак-характерник

Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.

Там были совершенно другие причины, процессы и люди.

Элита конца Союза очень далека от "комиссаров". Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.Там были совершенно другие причины, процессы и люди.Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.



Правда Игоря Талькова о России ХХ века



«Не в силе Бог, но в правде»



Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.



Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.



Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.



Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».



В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.



Всенародного покаяния за произошедшие многочисленные грехи во время революции и в последующие годы народ России, к сожалению, не совершил . И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.



Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.



Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.



Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.



Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.



Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».



В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.



До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?



Этот мир.



Мы живём, как на вулкане,

И всю жизнь играем в тир:

В этом тире каждый стал из нас мишенью.

И так часто называем грешным этот мир,

А своих не замечаем прегрешений.

Этот мир несовершенный

Состоит из всех из нас.

Он - прямое отраженье

Наших чувств и наших глаз.

Этот мир не станет лучше,

И не станет он добрей,

Если сами мы добрее не станем.

Мы грешим непониманьем

Наших близких и друзей,

И в страну Любви

Горят мосты за нами.

Опустошённые пожаром

Взвинченных страстей,

Мы разглядываем мир

Сквозь призму разочарований.

Этот мир несовершенный

Состоит из всех из нас.

Он - прямое отраженье

Наших чувств и наших глаз.

Этот мир не станет лучше,

И не станет он добрей,

Если сами мы добрее не станем. Написано про Росію, але актуально і про Україну і увесь пострадянський простір.Правда Игоря Талькова о России ХХ века«Не в силе Бог, но в правде»Около 40 лет назад в России появились талантливые концерты-выступления поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, имеющие массовое посещение. Они принесли горькую и нужную правду о нашей жизни, которую полезно знать и нам сегодня.Жизнь наша в России, к сожалению, непрерывно ухудшается. Мы находимся в многолетнем, многостороннем, сложном гибельном кризисе. Нам нужно изучать и понимать его причины и устранять их, чтобы спасти свою Родину. Для этого существуют разные подходы и пути. Своим путем пошел Игорь Тальков, который умом и сердцем понимал и чувствовал разные стороны нашей жизни и происходящего кризиса, излагал нужные идеи и мысли в понятных народу песнях.Так в песне «Россия» Тальков ответил на вопрос – что представляет сегодня наша страна. В других песнях он не мог не затронуть самую популярную личность России ХХ века – вождя Ленина и созданную им коммунистическую партию. А также другие распространенные общественные явления – гражданскую войну, «врагов народа», демократию, руководителей нашей страны в ХХ веке и другие.Гражданская война и перемирия в ней – это по существу непрерывная война «за народную власть со своим же народом».В начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески сказал: «если не будет покаяния у русского народа, Господь отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице самозваных правителей, которые зальют землю кровью и слезами». Так и произошло, начиная с правителя Ленина.. И поэтому у нас произошел и продолжается непрерывный погибельный многосторонний кризис.Понимая и переживая неотложную необходимость спасительного покаяния народа, Игорь Тальков самостоятельно его совершал в своих песнях и стихах, признавал и осуждал многие грехи, произошедшие во время и после революции в ХХ веке.Чтобы преодолеть происходящий теперь погибельный для России кризис, нам нужно понимать, осмысливать и устранять ошибки нашей страны в ХХ веке. Понятно и просто они изложены в творчестве Игоря Талькова. По-видимому, для этого Господь дал ему возможность их раскрыть и показать народу. Ибо без понимания и устранения этих ошибок невозможно возрождение России, а возможно обратное – мучительная гибель нашей страны.Сегодня спасение России от происходящего кризиса состоит в обретении и распространении мировоззрения и миропонимания известного русского поэта, певца и мыслителя Игоря Талькова, который по своему понимал, созидал и распространял нужный сегодня спасительный русский патриотизм, противоположный устроению жизни в советское время.Предшественниками Игоря Талькова были выдающиеся поэты-патриоты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Мельников. Всех их не потерпел враг рода человеческого и убил за правду о России.Тальков был также ученым, осмысливающим историю России ХХ века и сказавшим о ней тогдазапрещенную правду. За это он был убит 6 октября 1991 года. Эта правда изложена в основном в его песнях, поскольку он был убежден, что «песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека».В этом году исполняется .. лет со дня убийства Игоря Талькова, который понял, чтобы спасти Россию нужно в корне перевернуть, изменить мировоззрение народа, который 70 лет коммунисты по-своему воспитывали после революции 1917 года.До чого я веду? Не відбулося покаяння на рівні нації, не усвідомлені в повній мірі всі жахіття концтабору СРСР, який намагався знищити дух не лише українського, а й інших народів. До речі сам російський народ постраждав не менше інших. Всі ми з однієї зони вихідці. А те що не відбулося покаяння, ти це видно навіть тут, скільки взаємної агресії і нетерпимості. Зло панує. Допоки люди не повернуться до Бога, не почнуть жити по заповідям Божим, зло пануватиме й надалі. Все зло сидить в нас самих, наших серцях. Серце людське лукаве. Хто пізнає його?Этот мир.Мы живём, как на вулкане,И всю жизнь играем в тир:В этом тире каждый стал из нас мишенью.И так часто называем грешным этот мир,А своих не замечаем прегрешений.Этот мир несовершенныйСостоит из всех из нас.Он - прямое отраженьеНаших чувств и наших глаз.Этот мир не станет лучше,И не станет он добрей,Если сами мы добрее не станем.Мы грешим непониманьемНаших близких и друзей,И в страну ЛюбвиГорят мосты за нами.Опустошённые пожаромВзвинченных страстей,Мы разглядываем мирСквозь призму разочарований.Этот мир несовершенныйСостоит из всех из нас.Он - прямое отраженьеНаших чувств и наших глаз.Этот мир не станет лучше,И не станет он добрей,Если сами мы добрее не станем. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 06 жов, 2019 12:45, всього редагувалось 4 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:27 Re: Політичні дискусії antey1969 написав: Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций Как-то без огонька все, лица постные, без особых эмоций

Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.

Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.

Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик.. Ну без снайперов то не «разгорится», понятное дело. При 8% то.Но, боюсь, после предыдущего переворота моральных якорей уже не осталось, а цена человеческой жизни сильно девальвировала.Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик.. fokus Повідомлень: 449 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:28 mephala написав: detroytred написав: mephala написав: [quote="4764627:Клиент_"

а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория. [quote="4764627:Клиент_"а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані. несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.

Против БТГ нет.



Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО? Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.Против БТГ нет.Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?

ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок?

[/quote]

Ну и?

Я читал весь диалог с самого начала.



Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.

Нормальная привычка. ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4764609#p4764609 [/quote]Ну и?Я читал весь диалог с самого начала.Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.Нормальная привычка. detroytred

Повідомлень: 22201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:31

"Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"



http://history.org.ua/LiberUA/966-500-2 ... -232-5.pdf Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ"."Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу" Клиент_ Повідомлень: 79 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35 ЛАД написав: Элита конца Союза очень далека от "комиссаров". Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 12:42 zРадио

В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.



Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))



А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.

В лучшем случае - лучших из худших.

Потом вешают ответственность за выбор.



Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?



В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.В лучшем случае - лучших из худших.Потом вешают ответственность за выбор.Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение detroytred

Повідомлень: 22201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4200420142024203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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