Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ". "Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"
ЛАД написав:Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
zРадио написав:Козак, фатит уже мракобесия на ветке - нас и политики средневековыми нравами не устают удивлять
«Послухом правді очистьте душі свої через Духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного» (1Пет. 1:22).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
detroytred написав:zРадио В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.
Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))
А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же. В лучшем случае - лучших из худших. Потом вешают ответственность за выбор.
Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?
В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение
Фігню ви пишете. Давайте конкретно - 1991 рік - Кравчук і Чорновіл. Народ вибирає члена ЦК КПУ. У народу був вибір? Був. Але народ був не готовий голосувати за Чорновола. А ось польський народ був готовий голосувати "правильно" і обрав Леха Валенсу. А сьогодні маємо результат - де Польща, а де Україна. Усі президенти України були вибрані чесно і вибрані народом. Ще раз вам повторюю - ви живете душею в СССР і гадаєте що нам "подсовывают" президентів.