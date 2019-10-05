RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4201420242034204>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:28

  mephala написав:
  detroytred написав:
  mephala написав:[quote="4764627:Клиент_"
а что мешало это сделать в 2014м, весной? ответьте себе на этот вопрос. Путину не нужна Украина, как оккупировання территория.

несподіваний спротив добробатів та низька підтримка населення за межами ОРДЛО. помилки будуть враховані.

Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.

Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?

ви маєте звичку влізти посеред діалогу та вставити 5 копійок?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4764609#p4764609[/quote]
Ну и?
Я читал весь диалог с самого начала.

Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.
Нормальная привычка.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:31

Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ".
"Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"

http://history.org.ua/LiberUA/966-500-2 ... -232-5.pdf
Клиент_
 
Повідомлень: 79
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:35

  ЛАД написав:Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26824
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:42

zРадио
В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.

Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))

А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.
В лучшем случае - лучших из худших.
Потом вешают ответственность за выбор.

Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?

В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение :o
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:01

  detroytred написав:Я читал весь диалог с самого начала.

Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.
Нормальная привычка.

тобто коли я кажу що це почнеться не відразу а ви кажете що почнеться відразу це читати діалог з самого початку? чи у вас ті самі звички що і в лада все перекрутити?
mephala
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:02

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Соблазн окропить протесты кровушкой у сторонников реванша будет велик..

У зелених лідер не того формату, воно навіть в армії не було, так що зелений реванш не пройде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8505
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:08

Козак, фатит уже мракобесия на ветке - нас и политики средневековыми нравами не устают удивлять :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3744
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:12

  zРадио написав:Козак, фатит уже мракобесия на ветке - нас и политики средневековыми нравами не устают удивлять :mrgreen:

«Послухом правді очистьте душі свої через Духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного» (1Пет. 1:22). :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26824
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:40

  detroytred написав:zРадио
В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.

Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))

А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.
В лучшем случае - лучших из худших.
Потом вешают ответственность за выбор.

Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?

В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение :o

Фігню ви пишете.
Давайте конкретно - 1991 рік - Кравчук і Чорновіл. Народ вибирає члена ЦК КПУ.
У народу був вибір? Був. Але народ був не готовий голосувати за Чорновола.
А ось польський народ був готовий голосувати "правильно" і обрав Леха Валенсу.
А сьогодні маємо результат - де Польща, а де Україна.
Усі президенти України були вибрані чесно і вибрані народом.
Ще раз вам повторюю - ви живете душею в СССР і гадаєте що нам "подсовывают" президентів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 11.11.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:44

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:У зелених лідер не того формату, воно навіть в армії не було, так що зелений реванш не пройде.

Я не про Зеленского, естественно. Ему протестовать не надо. И реванша ему еще далеко добиваться – он сейчас легитимная власть.

У вашего то формат соответствует, не так ли?
Да и не впервой ему на крови гетьманскую булаву отбирать. По–другому у него не получается.
Востаннє редагувалось fokus в Нед 06 жов, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
fokus
 
Повідомлень: 450
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4201420242034204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15209)
06.10.2019 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.