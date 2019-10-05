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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:46
antey1969 написав:
Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.
Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.
Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали
Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка
Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.
А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:08
Вкладчик1234 написав:
А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать
Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10
uaseller_info написав: Вкладчик1234 написав:
А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать
Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове.
А почему не на Марбелье?
Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.
Или классика - Лондон
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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