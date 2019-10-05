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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4201420242034204
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:46

  antey1969 написав:Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.
Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.
Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали

Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка :)

Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.

А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:08

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать

Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10

  uaseller_info написав:
  Вкладчик1234 написав:А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать

Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове.

А почему не на Марбелье?
Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.

Или классика - Лондон :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 4201420242034204
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