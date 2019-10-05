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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4202420342044205> Додано: Нед 06 жов, 2019 13:46 antey1969 написав: Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.

Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.

Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали

Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка



Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.



А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличкаНарод пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9448 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6298 раз. Подякували: 2536 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:08 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать

Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове. Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове. uaseller_info

Повідомлень: 40 З нами з: 26.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10 uaseller_info написав: Вкладчик1234 написав: А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать

Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове. Ну эту зиму проблем особых не должно быть, а на следующий сезон, можно уже присмотреться к недвиге, в ростове.

А почему не на Марбелье?

Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.



Или классика - Лондон А почему не на Марбелье?Ещё в тренде - Сейшелы и ОАЭ.Или классика - Лондон Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9448 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6298 раз. Подякували: 2536 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:27 mephala написав: detroytred написав: Я читал весь диалог с самого начала.



Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.

Нормальная привычка. Я читал весь диалог с самого начала.Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.Нормальная привычка.

тобто коли я кажу що це почнеться не відразу а ви кажете що почнеться відразу це читати діалог з самого початку? чи у вас ті самі звички що і в лада все перекрутити? тобто коли я кажу що це почнеться не відразу а ви кажете що почнеться відразу це читати діалог з самого початку? чи у вас ті самі звички що і в лада все перекрутити?

Я вообще не касался этого (сразу не сразу).

Зато получил упреки от Вас)))

Вам абы упрекнуть? Я вообще не касался этого (сразу не сразу).Зато получил упреки от Вас)))Вам абы упрекнуть? detroytred

Повідомлень: 22206 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:39 andrijk777 написав: detroytred написав: zРадио

В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.



Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))



А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.

В лучшем случае - лучших из худших.

Потом вешают ответственность за выбор.



Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?



В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же.В лучшем случае - лучших из худших.Потом вешают ответственность за выбор.Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение

Фігню ви пишете.

Давайте конкретно - 1991 рік - Кравчук і Чорновіл. Народ вибирає члена ЦК КПУ.

У народу був вибір? Був. Але народ був не готовий голосувати за Чорновола.

А ось польський народ був готовий голосувати "правильно" і обрав Леха Валенсу.

А сьогодні маємо результат - де Польща, а де Україна.

Усі президенти України були вибрані чесно і вибрані народом.

Ще раз вам повторюю - ви живете душею в СССР і гадаєте що нам "подсовывают" президентів. Фігню ви пишете.Давайте конкретно - 1991 рік - Кравчук і Чорновіл. Народ вибираєУ народу був вибір? Був. Але народ був не готовий голосувати за Чорновола.А ось польський народ був готовий голосувати "правильно" і обрав Леха Валенсу.А сьогодні маємо результат - де Польща, а де Україна.Ще раз вам повторюю - ви живете душею в СССР і гадаєте що нам "подсовывают" президентів.

Вы ключевые слова пропускаете.



Ключевое слово -- имел *возможность*.

Возможность.



Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!

Три раза ХАХАХА)))



Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.



Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.



Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.



Так что *фигню вы пишите*.

Глубже смотреть нужно.

А потом бросаться своими вумными оценками чужого мнения. Вы ключевые слова пропускаете.Ключевое слово -- имел *возможность*.Возможность.Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!Три раза ХАХАХА)))Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.Так что *фигню вы пишите*.Глубже смотреть нужно.А потом бросаться своими вумными оценками чужого мнения. detroytred

Повідомлень: 22206 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:48 freeze написав: Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут. Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.

это всё пугалки в стили турчинова...



SWIFT - это организация с более чем 10 тыс. участников. кто должен принять решение об откючении SWIFT и на каком основании? тем более следует учесть сколько запад потеряет из-за отключения от SWIFT Росии - готов ли запад на новые потери?...



что касается отключения интернета, то тоже странная пугалка, так как более 2/3 российского трафика внутреннего и только 1/3 внешнего - как потеря внешнего трафика повлияет на жизнь России?... это всё пугалки в стили турчинова...SWIFT - это организация с более чем 10 тыс. участников. кто должен принять решение об откючении SWIFT и на каком основании? тем более следует учесть сколько запад потеряет из-за отключения от SWIFT Росии - готов ли запад на новые потери?...что касается отключения интернета, то тоже странная пугалка, так как более 2/3 российского трафика внутреннего и только 1/3 внешнего - как потеря внешнего трафика повлияет на жизнь России?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4224 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:48 Зашквар:

то голосят, что Коломойский подсунул народу ЗЕ, то - народ сам кого хочет выбирает.

То рашпропаганда повлияла на крымчан-донбассцев, то --- они сами такие.



Жах....





То с СССР напрямую сравнивают. В лоб.



Реальность имеет оттенки.

Истина где-то посередине: нет и жёсткого прямого однозначного принуждения, как в СССР, но и о полном свободном ЛЮБОМ выборе народом тоже говорить как-то, мягко говоря, уж очень наивно. detroytred

Повідомлень: 22206 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:56 detroytred написав: Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!

Три раза ХАХАХА)))



Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.



Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.



Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.

Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!Три раза ХАХАХА)))Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.

Я нічого з цього не зрозумів....

Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста? Я нічого з цього не зрозумів....Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста? andrijk777

Повідомлень: 1600 З нами з: 11.11.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 14:59 Клиент_ написав: Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ".

"Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"



http://history.org.ua/LiberUA/966-500-2 ... -232-5.pdf Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ"."Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"

Прочитав. Сподобалося про Шекспіра і навіщо він нам? Історія регіону складна, як і історія будь якого іншого регіону. Історію треба знати і вивчати. Люди скрізь однакові і виживають як можуть в певних історичних умовах. Звісно, це формує певний менталітет і спосіб життя. І ділити людей за будь якою ознакою - це підлість. Людина є Божим створінням. Є люди добрі, є злі. Межа між людьми полягає не за регіоном народження, не за принципом крові, а за тим, що в неї в серці. Приймає вона зло чи добро. Приймає вона в своєму серці послух Богові чи ні... Прочитав. Сподобалося про Шекспіра і навіщо він нам?Історія регіону складна, як і історія будь якого іншого регіону. Історію треба знати і вивчати. Люди скрізь однакові і виживають як можуть в певних історичних умовах. Звісно, це формує певний менталітет і спосіб життя. І ділити людей за будь якою ознакою - це підлість. Людина є Божим створінням. Є люди добрі, є злі. Межа між людьми полягає не за регіоном народження, не за принципом крові, а за тим, що в неї в серці. Приймає вона зло чи добро. Приймає вона в своєму серці послух Богові чи ні... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26825 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 15:12 andrijk777 написав: detroytred написав: Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!

Три раза ХАХАХА)))



Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.



Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.



Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.

Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?!Три раза ХАХАХА)))Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.

Я нічого з цього не зрозумів....

Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста? Я нічого з цього не зрозумів....Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Плюс Кравчук имел админресурс.



То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.



Поэтому его даже в меню включали. Не опасаясь за результат.



Также и Бессмертного (если считать, что он лучший для народа кандидат).



Если бы воздействие на народ было мизерным и одинаковым у всех кандидатов, то предвыборная гонка не имела место быть.

То в школах бы не подавали каждый свою историю.

То улицы не переименовывали ит.д. Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.Плюс Кравчук имел админресурс.То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.Поэтому его даже в меню включали. Не опасаясь за результат.Также и Бессмертного (если считать, что он лучший для народа кандидат).Если бы воздействие на народ было мизерным и одинаковым у всех кандидатов, то предвыборная гонка не имела место быть.То в школах бы не подавали каждый свою историю.То улицы не переименовывали ит.д. detroytred

Повідомлень: 22206 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4202420342044205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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