Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт. Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе. Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали
Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка
Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.
А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
detroytred написав:zРадио В этом и кроется всё шарлатанство на выборах.
Народ (пусть он будет хоть и не высокого уровня) должен иметь возможность выбора лучших из лучших: меркелей и т.п. Патриотов, порядочных,честных, фанатов своего дела. Образно - святых)))
А ему подсовывают меню из, как Вы говорите, таких же. В лучшем случае - лучших из худших. Потом вешают ответственность за выбор.
Вот кто бы отказался иметь управленца идиота (специалиста, порядочного, честного, работящего, ставящего работу выше личных мелких интересов)?
В том и суть -- из 40 млн. выбрать исключение, а не своего соседа-отражение
Фігню ви пишете. Давайте конкретно - 1991 рік - Кравчук і Чорновіл. Народ вибирає члена ЦК КПУ. У народу був вибір? Був. Але народ був не готовий голосувати за Чорновола. А ось польський народ був готовий голосувати "правильно" і обрав Леха Валенсу. А сьогодні маємо результат - де Польща, а де Україна. Усі президенти України були вибрані чесно і вибрані народом. Ще раз вам повторюю - ви живете душею в СССР і гадаєте що нам "подсовывают" президентів.
Вы ключевые слова пропускаете.
Ключевое слово -- имел *возможность*. Возможность.
Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?! Три раза ХАХАХА)))
Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.
Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.
Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.
Так что *фигню вы пишите*. Глубже смотреть нужно. А потом бросаться своими вумными оценками чужого мнения.
freeze написав:Досточно им обрезать SWIFT и интернет, и капут.
это всё пугалки в стили турчинова...
SWIFT - это организация с более чем 10 тыс. участников. кто должен принять решение об откючении SWIFT и на каком основании? тем более следует учесть сколько запад потеряет из-за отключения от SWIFT Росии - готов ли запад на новые потери?...
что касается отключения интернета, то тоже странная пугалка, так как более 2/3 российского трафика внутреннего и только 1/3 внешнего - как потеря внешнего трафика повлияет на жизнь России?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Зашквар: то голосят, что Коломойский подсунул народу ЗЕ, то - народ сам кого хочет выбирает. То рашпропаганда повлияла на крымчан-донбассцев, то --- они сами такие.
Жах....
То с СССР напрямую сравнивают. В лоб.
Реальность имеет оттенки. Истина где-то посередине: нет и жёсткого прямого однозначного принуждения, как в СССР, но и о полном свободном ЛЮБОМ выборе народом тоже говорить как-то, мягко говоря, уж очень наивно.
Клиент_ написав:Куромія Гіроакі. "СВОБОДА І ТЕРОР У ДОНБАСІ". "Книжка відомого дослідника присвячена бурхливій історії Донбасу, козацького краю, де віками гуляв дух волі, де степ давав притулок тим, хто шукав кращого життя чи тікав від чужої сваволі. Це прагнення свободи, близьке і зрозуміле всім націям і народам, не змогли знищити ані самодержавницька Російська імперія, ані сталінський Радянський Союз. Гіроакі Куромія стверджує: упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода, нездоланна і вічна, визначила вкрай різку і жорстку політичну історію Донбасу"
Прочитав. Сподобалося про Шекспіра і навіщо він нам? Історія регіону складна, як і історія будь якого іншого регіону. Історію треба знати і вивчати. Люди скрізь однакові і виживають як можуть в певних історичних умовах. Звісно, це формує певний менталітет і спосіб життя. І ділити людей за будь якою ознакою - це підлість. Людина є Божим створінням. Є люди добрі, є злі. Межа між людьми полягає не за регіоном народження, не за принципом крові, а за тим, що в неї в серці. Приймає вона зло чи добро. Приймає вона в своєму серці послух Богові чи ні...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
detroytred написав:Вы ошибочно считаете, что народ имел одинаковую возможность по выбору Кравчука и Черновола?! Три раза ХАХАХА)))
Сравните, какой ресурс воздействия на народ, на ход голосования и результат был у Кравчука и Черновола.
Аналогично можно привести пример сейчас: пускай отличный кандидат Роман Безсмертный и ЗЕ с ПАПом, ЮВТ и т.д.
Народ не имел реальной возможности даже выбрать лучшего из худших.
Я нічого з цього не зрозумів.... Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?
Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука. Плюс Кравчук имел админресурс.
То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.
Поэтому его даже в меню включали. Не опасаясь за результат.
Также и Бессмертного (если считать, что он лучший для народа кандидат).
Если бы воздействие на народ было мизерным и одинаковым у всех кандидатов, то предвыборная гонка не имела место быть. То в школах бы не подавали каждый свою историю. То улицы не переименовывали ит.д.