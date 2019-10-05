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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4202420342044205
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20

  detroytred написав:
  mephala написав:
  detroytred написав:Я читал весь диалог с самого начала.

Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.
Нормальная привычка.

тобто коли я кажу що це почнеться не відразу а ви кажете що почнеться відразу це читати діалог з самого початку? чи у вас ті самі звички що і в лада все перекрутити?

Я вообще не касался этого (сразу не сразу).
Зато получил упреки от Вас)))
Вам абы упрекнуть?

а до чого тоді був ось цей коментар?
  detroytred написав:Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.

Откуда сейчас возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:34

mephala
Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.

Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.

А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.

Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому.
detroytred
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