|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:20
detroytred написав: mephala написав: detroytred написав:
Я читал весь диалог с самого начала.
Обратил внимание на ошибочное, на мой взгляд, утверждение.
Нормальная привычка.
тобто коли я кажу що це почнеться не відразу а ви кажете що почнеться відразу це читати діалог з самого початку? чи у вас ті самі звички що і в лада все перекрутити?
Я вообще не касался этого (сразу не сразу).
Зато получил упреки от Вас)))
Вам абы упрекнуть?
а до чого тоді був ось цей коментар?
detroytred написав:
Сопротивление добробатов было эффективно лишь против сепаратистов, диверсионных групп, боевиков. Они отлично справились со своей функцией.
Против БТГ нет.
Откуда сейчас
возьмется высокая поддержка населения за межами ОРДЛО?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5595
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:34
mephala
Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.
Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.
А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.
Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22206
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|