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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4202420342044205 Додано: Нед 06 жов, 2019 15:34 mephala

Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.



Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.



А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.



Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому. detroytred

Повідомлень: 22206 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 16:07 detroytred написав: andrijk777 написав: Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста? Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.

Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.

Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?

Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.

Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.

*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні. Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні. andrijk777

Повідомлень: 1601 З нами з: 11.11.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28 detroytred написав: mephala

Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.



Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.



А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.



Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому. mephalaДа, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому.

я маю на увазі що коли просто віддати Донбас раші вона закріпиться на цьому плацдармі і почне далі розхитувати ситуацію в тих регіонах що входять до так званої "новоросії".

і через певний час історія може повторитися. не думаю що вона відмовилася заграбастати вче чорноморське побережжя до самого Придністров’я. а також інші індустріальні регіони України. я маю на увазі що коли просто віддати Донбас раші вона закріпиться на цьому плацдармі і почне далі розхитувати ситуацію в тих регіонах що входять до так званої "новоросії".і через певний час історія може повторитися. не думаю що вона відмовилася заграбастати вче чорноморське побережжя до самого Придністров’я. а також інші індустріальні регіони України. mephala Повідомлень: 5596 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 16:58 detroytred написав: Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Плюс Кравчук имел админресурс.



То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола. Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.Плюс Кравчук имел админресурс.То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.

Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?

В трех странах Прибалтики тогда совокупно проживало почти столько же, сколько в одной Донецкой области. И были традиции государственности до 1940 г. Им одних европейских дотаций хватило бы, чтобы подняться. А в Украине проживало 52,5 млн. населения. Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?В трех странах Прибалтики тогда совокупно проживало почти столько же, сколько в одной Донецкой области. И были традиции государственности до 1940 г. Им одних европейских дотаций хватило бы, чтобы подняться. А в Украине проживало 52,5 млн. населения. Tegularius Повідомлень: 946 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 17:11 Tegularius написав: Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?

Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?

Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.

Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?

Или вспомните, чьи "ихтамнеты" воевали в Грузии и Азербайджане ?

А про чей спецназ "развлекался" в Вильнюсе в 1989 и говорить не приходится.

Не приход к власти "националистов" развязывает войны. А РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?Или вспомните, чьи "ихтамнеты" воевали в Грузии и Азербайджане ?А про чей спецназ "развлекался" в Вильнюсе в 1989 и говорить не приходится.Не приход к власти "националистов" развязывает войны. А РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3074 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19 ЛАД написав: И последнее.

Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.

Не нравится формула Штанмайера, предложите что-то другое.

Что надо делать?

"Дранг нах" Донецк? Москву?

Сегодняшняя и прошедших 4 лет политика "ни войны, ни мира"?

Что-то другое?

Прошу, выскажитесь наконец.

И последнее.Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.Не нравится формула Штанмайера, предложите что-то другое.Что надо делать?"Дранг нах" Донецк? Москву?Сегодняшняя и прошедших 4 лет политика "ни войны, ни мира"?Что-то другое?Прошу, выскажитесь наконец.



Тебе отвечают, а у тебя или склероз, или амнезия. И по кругу одни и те же вопросы.

Да, вариант - "ни войны, ни мира", укрепление своей армии, дипломатическая работа по убеждению в необходимости санкций против РФ



ЛАД написав: Или отмолчитесь так же, как с вопросом готовы ли пойти на фронт? Или отмолчитесь так же, как с вопросом готовы ли пойти на фронт?

Тебе уже много раз отвечали.

Лично я, если призовут, пойду на фронт. Но сейчас я оказываю помощь, находясь не на фронте Тебе отвечают, а у тебя или склероз, или амнезия. И по кругу одни и те же вопросы.Да, вариант - "ни войны, ни мира", укрепление своей армии, дипломатическая работа по убеждению в необходимости санкций против РФТебе уже много раз отвечали.Лично я, если призовут, пойду на фронт. Но сейчас я оказываю помощь, находясь не на фронте "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3074 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 17:20 Вкладчик1234 написав: А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?



Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло

Врёшь, как дышишь. Весь в Шария Врёшь, как дышишь. Весь в Шария "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3074 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 17:23 Вкладчик1234 написав: На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.



Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.

Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?) На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)

И этот туда же. По кругу одни и те же вопросы.

Учи историю. как пишут в ольгинских методичках

СССР Финляндии не объявлял войну, а она была.

Германия не объявляла войну Польше, а она была

Германия не объявляла войну СССР, а она была.

Не Украина напала на РФ, а РФ оккупировала территории у Украины И этот туда же. По кругу одни и те же вопросы.Учи историю. как пишут в ольгинских методичкахСССР Финляндии не объявлял войну, а она была.Германия не объявляла войну Польше, а она былаГермания не объявляла войну СССР, а она была.Не Украина напала на РФ, а РФ оккупировала территории у Украины "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3074 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4202420342044205 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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