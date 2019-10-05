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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:34
mephala
Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.
Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.
А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.
Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому.
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detroytred
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:07
detroytred написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?
Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.
Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.
Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.
Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків!
Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.
Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.
*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.
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andrijk777
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28
detroytred написав:
mephala
Да, извиняюсь, в вопросе есть временная точка.
Но вопрос - это вопрос. Просто вопрос без любого перекручивания. Просто вопрос.
А не Ваше, по-моему, ошибочное утверждение (роли добробатов), о окором с моей стороны шла речь. И к котором я посчитал относится Ваш упрек в встрявании и перекручивании.
Кстати, сейчас (2019 ) - это не сразу по отношению к 2014-ому.
я маю на увазі що коли просто віддати Донбас раші вона закріпиться на цьому плацдармі і почне далі розхитувати ситуацію в тих регіонах що входять до так званої "новоросії".
і через певний час історія може повторитися. не думаю що вона відмовилася заграбастати вче чорноморське побережжя до самого Придністров’я. а також інші індустріальні регіони України.
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mephala
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:58
detroytred написав:
Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.
Плюс Кравчук имел админресурс.
То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.
Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?
В трех странах Прибалтики тогда совокупно проживало почти столько же, сколько в одной Донецкой области. И были традиции государственности до 1940 г. Им одних европейских дотаций хватило бы, чтобы подняться. А в Украине проживало 52,5 млн. населения.
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Tegularius
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:11
Tegularius написав:
Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?
Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.
Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?
Или вспомните, чьи "ихтамнеты" воевали в Грузии и Азербайджане ?
А про чей спецназ "развлекался" в Вильнюсе в 1989 и говорить не приходится.
Не приход к власти "националистов" развязывает войны. А РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19
ЛАД написав:
И последнее.
Так и не видно предложений от "патриотов",что надо делать.
Не нравится формула Штанмайера, предложите что-то другое.
Что надо делать?
"Дранг нах" Донецк? Москву?
Сегодняшняя и прошедших 4 лет политика "ни войны, ни мира"?
Что-то другое?
Прошу, выскажитесь наконец.
Тебе отвечают, а у тебя или склероз, или амнезия. И по кругу одни и те же вопросы.
Да, вариант - "ни войны, ни мира", укрепление своей армии, дипломатическая работа по убеждению в необходимости санкций против РФ
ЛАД написав:
Или отмолчитесь так же, как с вопросом готовы ли пойти на фронт?
Тебе уже много раз отвечали.
Лично я, если призовут, пойду на фронт. Но сейчас я оказываю помощь, находясь не на фронте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:20
Вкладчик1234 написав:
А зачем вместо "войны" ввели термины АТО и ССО?
Ещё помнится, что порохоботы не хотели называть оккупацию оккупацией, а придумали некий "эффективный контроль". И доказывали, что это якобы более правильно. Но это не прошло
Врёшь, как дышишь. Весь в Шария
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:23
Вкладчик1234 написав:
На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.
Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)
И этот туда же. По кругу одни и те же вопросы.
Учи историю. как пишут в ольгинских методичках
СССР Финляндии не объявлял войну, а она была.
Германия не объявляла войну Польше, а она была
Германия не объявляла войну СССР, а она была.
Не Украина напала на РФ, а РФ оккупировала территории у Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:33
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:33
pesikot написав:
Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.
Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?
Россияне много где стояли, в т.ч. в украинском Крыму, но там войны почему-то не случилось.
Или вспомните, чьи "ихтамнеты" воевали в Грузии и Азербайджане ?
Грузины проиграли коалиции из абхазов, абхазских армян и народов северного Кавказа, там и чеченцы хорошо поучаствовали, которые вскоре начнут воевать с Россией. В азербайджанско-армянской войне ихтамнеты с какого боку были, не помните? А еще были менее известные, но не менее кровопролитные войны в Средней Азии. Мир в 90-х был там, где народ не принял националистов (Украина, Белоруссия).
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Tegularius
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