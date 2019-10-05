Додано: Нед 06 жов, 2019 16:58

detroytred написав: Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Плюс Кравчук имел админресурс.



То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола. Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.Плюс Кравчук имел админресурс.То есть по сути народ не имел возможности выбрать Черновола.

Откуда такая уверенность, что победи Черновол, Украина бы пошла по пути Прибалтики, а не Грузии, Молдовы и Азербайджана, где тоже победили националисты, с приходом которых в этих странах начались войны с соседями и нацменьшинствами, закончившиеся потерями територии?В трех странах Прибалтики тогда совокупно проживало почти столько же, сколько в одной Донецкой области. И были традиции государственности до 1940 г. Им одних европейских дотаций хватило бы, чтобы подняться. А в Украине проживало 52,5 млн. населения.