RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42044205420642074208>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец рассказала, что Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и его жене.
WTF ???
Может ЗЕ! займётся государственными делами, а не будет вычитывать шутки о себе.
Клоун закомплексованный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:41

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.
Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?

Россияне много где стояли, в т.ч. в украинском Крыму, но там войны почему-то не случилось.

А в 2014 году было "свободное волеизъявление народа Крыма"
Не "националисты" развязывают войны, а именно РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года. Вам надо несколько раз повторять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:50

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.
Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.
Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали

Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка :)

Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.

А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать :)

На перекличку не похоже, скорее на показательное выступление.
Все это декорации, основное требование заказчиков прозвучало позднее - это было "зелю геть!".
Это значит, для Зе-компании включился счетчик. Либо он срочно устроит несколько жестких показательных процессов против реальных организаторов (благо, там негде пробы ставить), либо Петя постарается раскачать Шатун до кровавых столкновений, разрывая остатки страны в клочья
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8781
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:50

  pesikot написав:А РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года


А в РФ что - не националисты при власти? Русский мир, особый путь, православие-самодержавие-народность и прочая лабудень - в голове нормального человека эта ерунда не задержится! Точно так же, как ерунда Deutschland uber alles и ее калька Україна понад усе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:59

Re: Політичні дискусії

В Российской Федерации предложили обучать детей церковнославянскому языку вместо английского.
А тем временем в РФ
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:00

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Похоже, с Майданом у Пети опять фальшстарт.
Заморосивший дождик разогнал случайных зевак, и картинка с "протестующими" стала уж совсем унылой - если спуститься в метро, то даже там количество пересаживающихся с ветки на ветку будет поболе.
Силовики действом(к сожалению организаторов) не заинтересовались, киевляне(предсказуемо) проигнорировали

Сегодня видимо была даже не репетиция, а пробная перекличка :)

Народ пока добрый и расслабленый. Во многих городах ещё относительно тепло, впереди "дни города" с ярмарками.

А вот с первыми холодами и снегами, платёжками за тепло, - можно традиционно начинать :)

На перекличку не похоже, скорее на показательное выступление.
Все это декорации, основное требование заказчиков прозвучало позднее - это было "зелю геть!".
Это значит, для Зе-компании включился счетчик. Либо он срочно устроит несколько жестких показательных процессов против реальных организаторов (благо, там негде пробы ставить), либо Петя постарается раскачать Шатун до кровавых столкновений, разрывая остатки страны в клочья


Не боись. Ща зеля фопов раскачает. Потом тарифами лекторат свой. И "зроблять его разом" :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:04

  zРадио написав:А в РФ что - не националисты при власти? Русский мир, особый путь, православие-самодержавие-народность и прочая лабудень - в голове нормального человека эта ерунда не задержится! Точно так же, как ерунда Deutschland uber alles и ее калька Україна понад усе

zРадио за такие слова про РФ ты и партбилет на стол можешь положить :)
Украина не нападает на соседние государства, в отличии от РФ и Deutschland. Это раз
Процент поддержки националистов у власти в Украине ~1%. Это два
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:19

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Вот эта фабула, там, где пришли националисты - там начинались войны.
Может напряжете свою память и вспомните чья 14-я армия стояла в Приднестровье ?

Россияне много где стояли, в т.ч. в украинском Крыму, но там войны почему-то не случилось.

А захоплення Криму в 2014 це що??? Повноцінної війни не вийшло, тому що Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Людина, ти при при своєму розумі?
Тупо говорить на чорне біле...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 11.11.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:26

  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.


Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.

Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля :mrgreen: :mrgreen:

PS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает

  Sommer написав:
  zРадио написав:безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт.


Медицинский факт - это постоянное повторение рашкинских выдумок про "безвластие".
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:26

  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 06.08.08
Подякував: 237 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42044205420642074208>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, vano80 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.