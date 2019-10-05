WTF ???
Может ЗЕ! займётся государственными делами, а не будет вычитывать шутки о себе.
Клоун закомплексованный
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:37
Re: Політичні дискусії
WTF ???
Может ЗЕ! займётся государственными делами, а не будет вычитывать шутки о себе.
Клоун закомплексованный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:41
А в 2014 году было "свободное волеизъявление народа Крыма"
Не "националисты" развязывают войны, а именно РФ развязывает войны на всём постсоветском пространстве, начиная с 1989 года. Вам надо несколько раз повторять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:50
На перекличку не похоже, скорее на показательное выступление.
Все это декорации, основное требование заказчиков прозвучало позднее - это было "зелю геть!".
Это значит, для Зе-компании включился счетчик. Либо он срочно устроит несколько жестких показательных процессов против реальных организаторов (благо, там негде пробы ставить), либо Петя постарается раскачать Шатун до кровавых столкновений, разрывая остатки страны в клочья
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:50
А в РФ что - не националисты при власти? Русский мир, особый путь, православие-самодержавие-народность и прочая лабудень - в голове нормального человека эта ерунда не задержится! Точно так же, как ерунда Deutschland uber alles и ее калька Україна понад усе
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:59
Re: Політичні дискусії
А тем временем в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:00
Не боись. Ща зеля фопов раскачает. Потом тарифами лекторат свой. И "зроблять его разом"
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:04
zРадио за такие слова про РФ ты и партбилет на стол можешь положить
Украина не нападает на соседние государства, в отличии от РФ и Deutschland. Это раз
Процент поддержки националистов у власти в Украине ~1%. Это два
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:19
А захоплення Криму в 2014 це що??? Повноцінної війни не вийшло, тому що Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Людина, ти при при своєму розумі?
Тупо говорить на чорне біле...
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:26
Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.
Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля
PS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:26
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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