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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4205420642074208>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:28

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:31

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

Вот это и есть российская пропаганда. Сидите и не рыпайтесь - тогда мы на вас не будем нападать
Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:32

  pesikot написав:zРадио за такие слова про РФ ты и партбилет на стол можешь положить :)


Да неужели. Наконец, ты понял абсурдность клише о российской пропаганде, которое сам же и навесил :mrgreen:

Лучше поздно, чем никогда. Следующим делом разберись, какие темные дела прятал Порошенко за светлой риторикой.


  pesikot написав:Украина не нападает на соседние государства, в отличии от РФ и Deutschland. Это раз
Процент поддержки националистов у власти в Украине ~1%. Это два


Справедливо, но при этом 2% (ты вдвое снизил), исповедующие радикальный национализм, нападают на своих граждан с другими взглядами (например, убийство Бузины). А еще эти 2% уже дважды были использованы для смены власти - в 2004-м и 2014-м.

В любом случае явление национализма пещерно и неутилитарно. Не пойму, что ты оправдываешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:34

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.


Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.

Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля :mrgreen: :mrgreen:

Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:35

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...


Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось....
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:38

  zРадио написав:Справедливо, но при этом 2% (ты вдвое снизил), исповедующие радикальный национализм, нападают на своих граждан с другими взглядами (например, убийство Бузины). А еще эти 2% уже дважды были использованы для смены власти - в 2004-м и 2014-м.

В любом случае явление национализма пещерно и неутилитарно. Не пойму, что ты оправдываешь?

Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?
Только в ОРДЛО убивали за другие взгляды. Тебе депутата Рыбака напомнить ?
Или парад военнопленных.
И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:43

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
  vano80 написав:Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
  vano80 написав:Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.
Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.
Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?
Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.
Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.
*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.

Ну это уже цирк.
Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.

Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.
Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))

Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).

Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.
Усиливать свои аргументы такой глупостью...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:46

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.


Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.

Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля :mrgreen: :mrgreen:

Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились :)


А тролль все не уймется - сам вылез в воскресный вечер, набросал на вентилятор, еще и мурчит о чужом возбуждении :mrgreen:

Ну и, самой собой, клише - как троллю без них. Ни слова по сути. Вбросы, оскорбления, разжигание...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.


Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.

Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля :mrgreen: :mrgreen:

Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились :)

Браво!
Ловите, Андрий777, своё зеркальное отражение в аргументации)))
detroytred
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