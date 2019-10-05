Додано: Нед 06 жов, 2019 18:45

andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста? Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.

Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.

Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.

Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?

Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.

Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.

*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні. Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.

Ну это уже цирк.Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.Усиливать свои аргументы такой глупостью...