|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:28
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:31
Тракторист написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
Вот это и есть российская пропаганда. Сидите и не рыпайтесь - тогда мы на вас не будем нападать
Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:32
pesikot написав:zРадио
за такие слова про РФ ты и партбилет на стол можешь положить
Да неужели. Наконец, ты понял абсурдность клише о российской пропаганде, которое сам же и навесил
Лучше поздно, чем никогда. Следующим делом разберись, какие темные дела прятал Порошенко за светлой риторикой.
pesikot написав:
Украина не нападает на соседние государства, в отличии от РФ и Deutschland. Это раз
Процент поддержки националистов у власти в Украине ~1%. Это два
Справедливо, но при этом 2% (ты вдвое снизил), исповедующие радикальный национализм, нападают на своих граждан с другими взглядами (например, убийство Бузины). А еще эти 2% уже дважды были использованы для смены власти - в 2004-м и 2014-м.
В любом случае явление национализма пещерно и неутилитарно. Не пойму, что ты оправдываешь?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:34
zРадио написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.
Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля
Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:35
Тракторист написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось....
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1483
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:38
zРадио написав:
Справедливо, но при этом 2% (ты вдвое снизил), исповедующие радикальный национализм, нападают на своих граждан с другими взглядами (например, убийство Бузины). А еще эти 2% уже дважды были использованы для смены власти - в 2004-м и 2014-м.
В любом случае явление национализма пещерно и неутилитарно. Не пойму, что ты оправдываешь?
Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?
Только в ОРДЛО убивали за другие взгляды. Тебе депутата Рыбака напомнить ?
Или парад военнопленных.
И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:43
vano80 написав:
Надо было обещания выполнять.
Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
vano80 написав:
Людей не бить.
А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
vano80 написав:
Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:45
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів чому(по вашому) народ не обрав Чорновола а обрав комуніста?
Грубо и утрированно (для понимания))): половина народа не имела даже представления о кто такой Черновол; или имела не соответствующее действительности представление о нем из источников от Кравчука.
Звинувачуєте мене в примітивізмі, але самі написали дуже примітивно.
Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.
Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків!
Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.
Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.
*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.
Ну это уже цирк.
Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.
Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.
Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))
Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).
Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.
Усиливать свои аргументы такой глупостью...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22208
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:46
pesikot написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.
Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля
Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились
А тролль все не уймется - сам вылез в воскресный вечер, набросал на вентилятор, еще и мурчит о чужом возбуждении
Ну и, самой собой, клише - как троллю без них. Ни слова по сути. Вбросы, оскорбления, разжигание...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49
pesikot написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.
Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля
Так это твой же коллега. Такой же ольгинец, как и ты
Вы так всей конторой возбудились
Браво!
Ловите, Андрий777, своё зеркальное отражение в аргументации)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22208
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|